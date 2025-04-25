Илон Маск начал подпольную "войну" в X — что происходит
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Технологии
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Илон Маск начал подпольную "войну" в X — что происходит

Маск не смог вытерпеть шквал критики в сети
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Источник:  The New York Times

Издание The New York Times пришло к выводу, что американский миллиардер Илон Маск накладывает теневые баны на блоггеров, критикующих его в социальной сети X.

Главные тезисы

  • Теневой бан (Shadow Ban) является формой санкций против аккаунтов пользователей.
  • Действия Маска бросают вызов свободе слова в США.

Маск не смог вытерпеть шквал критики в сети

Журналисты обратили внимание на то, что охват известных правых пользователей X значительно сократился после того, как они высказались против Маск и его идей.

Скорее всего, миллиардер просто бросил их в теневой бан.

Что важно понимать, теневой бан (Shadow Ban) — это один из видов санкций против аккаунта, когда алгоритм снижает охват постов, однако сам владелец аккаунта не получает никакого предупреждения на этот счет.

В частности, на такой бан пожаловалась Анастасия Мария Лупис — известная противница вакцинации с более чем миллионом подписчиков.

По словам общественной деятельницы, после критики Илона Маска по поводу иммиграционной программы ее охват резко снизился. Она решила создать новый аккаунт и сразу получила больше просмотров, чем на старом.

Еще одной жертвой подпольной "войны" Илона Маска стала Лора Лумер — блогер и поклонница теорий заговора, которая также известна своими украинофобскими высказываниями.

На фоне конфликта с Маском ее посты потеряли охват, а подписка на X Premium была аннулирована.

Юристы организации FIRE обращают внимание на то, что такие действия миллиардера перечеркивают его заявления о важности свободы слова.

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