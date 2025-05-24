Підтримав Трампа і збагатився — статки Маска зросли на 170 млрд дол

Статки Ілона Маска, який витратив 290 млн дол на підтримку президентської кампанії Дональда Трампа, відтоді зросли на 170 млрд дол.
Головні тези:
- Підтримка президентської кампанії Дональда Трампа призвела до значного зростання статків Ілона Маска на 170 млрд дол.
- Діяльність Маска та його компаній отримала певний захист від регуляторів через підтримку Трампа та закриття урядових розслідувань.
Після підтримки Трампа статки Маска зросли на 170 млрд дол
Всього за чотири місяці адміністрація Трампа забезпечила Маску значну віддачу від його інвестицій. Компанії бізнесмена перебувають під меншим контролем з боку регуляторних органів, оскільки деякі урядові розслідування щодо них були закриті чи призупинені, частково завдяки зусиллям Маска і очолюваного ним DOGE.
Його компанії, зокрема SpaceX, можуть отримати мільярдні державні контракти. На глобальній арені Маск укладає угоди та отримує дозволи на роботу в іноземних юрисдикціях, часто за негласної чи явної підтримки адміністрації Трампа.
Зараз статки Маска становлять 419 млрд дол., і це майже на 170 млрд дол більше, ніж 15 липня — через два дні після того, як Трамп пережив замах у Пенсильванії і Маск його підтримав.
Його третя за величиною компанія, xAI Holdings, яка тепер включає соціальну мережу X і стартап штучного інтелекту xAI, була оцінена в 113 млрд дол, що більш ніж утричі перевищує вартість цих двох компаній рік тому.
Критики Трампа і Маска кажуть, що участь Маска в DOGE і відносини з президентом приносять йому фінансову вигоду.
Характер бізнесу Маска, а також його значні прибутки від державних контрактів означають, що він глибоко втягнутий у регуляторні функції уряду, який він тепер уповноважений формувати. Президент Трамп не міг обрати людину, більш схильну до конфлікту інтересів, — йдеться у квітневій доповіді, підготовленій членами демократичної меншості в Палаті представників США.
У Трампа заперечують конфлікт інтересів.
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