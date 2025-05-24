Підтримав Трампа і збагатився — статки Маска зросли на 170 млрд дол

Після підтримки Трампа статки Маска зросли на 170 млрд дол

Всього за чотири місяці адміністрація Трампа забезпечила Маску значну віддачу від його інвестицій. Компанії бізнесмена перебувають під меншим контролем з боку регуляторних органів, оскільки деякі урядові розслідування щодо них були закриті чи призупинені, частково завдяки зусиллям Маска і очолюваного ним DOGE.

Його компанії, зокрема SpaceX, можуть отримати мільярдні державні контракти. На глобальній арені Маск укладає угоди та отримує дозволи на роботу в іноземних юрисдикціях, часто за негласної чи явної підтримки адміністрації Трампа.

Зараз статки Маска становлять 419 млрд дол., і це майже на 170 млрд дол більше, ніж 15 липня — через два дні після того, як Трамп пережив замах у Пенсильванії і Маск його підтримав.

Хоча ціна акцій Tesla впала на 20% після повернення Трампа в Білий дім наприкінці січня, але залишається на 35% вищою, ніж у середині липня 2024 року. SpaceX зараз оцінюється в 350 млрд дол, що майже вдвічі більше, ніж у липні. Поширити

Його третя за величиною компанія, xAI Holdings, яка тепер включає соціальну мережу X і стартап штучного інтелекту xAI, була оцінена в 113 млрд дол, що більш ніж утричі перевищує вартість цих двох компаній рік тому.

Критики Трампа і Маска кажуть, що участь Маска в DOGE і відносини з президентом приносять йому фінансову вигоду.

Характер бізнесу Маска, а також його значні прибутки від державних контрактів означають, що він глибоко втягнутий у регуляторні функції уряду, який він тепер уповноважений формувати. Президент Трамп не міг обрати людину, більш схильну до конфлікту інтересів, — йдеться у квітневій доповіді, підготовленій членами демократичної меншості в Палаті представників США.

У Трампа заперечують конфлікт інтересів.