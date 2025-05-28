Маск неочікувано накинувся з критикою на податковий законопроєкт Трампа

Ілон Маск заявив, що податковий законопроєкт Дональда Трампа «підриває» роботу зі скорочення витрат, виконану його урядовим департаментом Doge.

Маск розкритикував «Один великий прекрасний закон» Трампа

Маск, який донедавна очолював Департамент урядової ефективності, сказав, що він «розчарований законопроєктом про масштабні витрати, який збільшує бюджетний дефіцит ... і підриває роботу, яку виконує команда Doge».

Минулого тижня Палата представників Конгресу США одноголосно ухвалила «Один великий прекрасний закон» Трампа, який президент США назвав «можливо, найбільш значущим законодавчим актом, який коли-небудь буде підписаний в історії нашої країни». Тепер законопроєкт буде винесений на голосування в Сенаті.

Але, скорочуючи деякі соціальні витрати, законопроєкт викликав різку критику, оскільки, згідно з неупередженими оцінками, в підсумку він збільшить державний борг США більш ніж на 3,3 трлн дол протягом наступного десятиліття.

Маск, який вже давно стверджував, що США «збанкрутують», якщо не скоротити дефіцит, сказав:

Я думаю, що законопроєкт може бути великим, а може бути красивим. Але я не знаю, чи він може бути і тим, і іншим. Це моя особиста думка. Ілон Маск Мільярдер

Маск також розкритикував торгівельну політику Білого дому, називаючи головного торгового радника Трампа Пітера Наварро «ідіотом» і «тупішим за мішок цегли».