Маск підтвердив свою відставку з державної служби

Мільярдер Ілон Маск залишає адміністрацію Дональда Трампа після бурхливої кампанії зі скорочення витрат. Він скасував кілька федеральних агентств, але не зміг забезпечити обіцяну економію коштів.

Маск кидає державну службу: які здобутки

Представник Білого дому підтвердив звільнення Маска з уряду 28 травня.

Маск скористався своєю соціальною медіа-платформою X, щоб подякувати президенту Дональду Трампу. Він заявив, що його час як спеціального державного службовця в Департаменті ефективності уряду (DOGE) добігає кінця.

As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending.



The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government. — Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2025

Його відхід був швидким і безцеремонним. За словами джерела, обізнаного із ситуацією, у нього не було формальної розмови з Трампом про це. Джерело додало, що відставка була вирішена "на рівні старшого персоналу".

Хоча точні обставини його відставки поки що не зрозумілі, Маск залишає свою посаду через день після того, як розкритикував податковий законопроєкт Трампа, назвавши його надто дорогим і заходом, який підірве його роботу в DOGE.

За словами джерела, знайомого із ситуацією, деякі високопоставлені чиновники Білого дому, включно із заступником глави апарату Стівеном Міллером, були особливо роздратовані цими коментарями, і Білий дім був змушений скликати сенаторів-республіканців, щоб підтвердити підтримку Трампом пакета заходів. Поширити

Хоча Маск зберігає близькість до президента, його відхід стався після поступового, але неухильного зниження рейтингу.

Після інавгурації Трампа мільярдер швидко перетворився на потужну силу в його орбіті: надпомітний, безсоромно зухвалий і не скутий традиційними нормами. На Конференції консервативних політичних дій у лютому він розмахував червоною металевою бензопилою під бурхливі оплески. "Це бензопила для бюрократії", — заявив він.

Під час передвиборчої кампанії Маск заявив, що DOGE зможе скоротити федеральні витрати щонайменше на 2 трлн дол. Наразі DOGE оцінює, що її зусилля заощадили 175 млрд дол, цю цифру неможливо перевірити.

Маск не приховував своєї ворожості щодо федеральних службовців і заявив, що скасування "привілею епохи COVID" віддаленої роботи викличе "хвилю добровільних звільнень".

Але деякі члени уряду стали насторожено ставитися до його тактики, кажуть джерела. Згодом вони стали впевненіше виступати проти його скорочень, натхнені нагадуванням Трампа на початку березня про те, що кадрові рішення залишаються за секретарями департаментів, а не за Маском.

Маск зіткнувся з трьома з найбільш високопоставлених членів кабінету Трампа — держсекретарем Марко Рубіо, міністром транспорту Шоном Даффі і міністром фінансів Скоттом Бессентом. Він назвав торгового радника Трампа Пітера Наварро "ідіотом" і "тупішим за мішок із цеглою". Поширити

Останнім часом Маск почав натякати, що його перебування в уряді добігає кінця, при цьому час від часу висловлюючи розчарування тим, що він не може більш рішуче скорочувати витрати.

Під час телефонної конференції Tesla 22 квітня він дав зрозуміти, що значно скоротить свою роботу в уряді, щоб зосередитися на своєму бізнесі.

За даними огляду Reuters, присвяченого звільненням співробітників агентств, Трампу і DOGE вдалося скоротити майже 12%, або 260 тисяч осіб із 2,3 млн федеральних цивільних службовців, здебільшого шляхом погроз звільнень і пропозицій про достроковий вихід на пенсію.