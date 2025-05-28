Telegram отримає чат-бот з ШІ від стартапу Маска

Цього літа у месенджер Telegram інтегрують чат-бот Grok від стартапу xAI, що був заснований мільярдером Ілоном Маском.
Головні тези:
- Цього літа у Telegram інтегрують чат-бот Grok від стартапу xAI Ілона Маска.
- Партнерство з Маском дозволить Telegram отримати 300 млн дол готівкою та акціями від xAI.
- Користувачі отримають доступ до передової технології штучного інтелекту через чат-бот Grok.
Маск співпрацює з Дуровим
Про це повідомив засновник Telegram Павло Дуров.
Він додав, що таке партнерство також зміцнить фінансове становище Telegram.
🔥 This summer, Telegram users will gain access to the best AI technology on the market. @elonmusk and I have agreed to a 1-year partnership to bring xAI’s @grok to our billion+ users and integrate it across all Telegram apps 🤝— Pavel Durov (@durov) May 28, 2025
💪 This also strengthens Telegram’s financial… pic.twitter.com/ZPK550AyRV
Ми отримаємо 300 млн дол готівкою та акціями від xAI, а також 50% доходу від підписок на xAI, проданих через Telegram.
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