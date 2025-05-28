Telegram отримає чат-бот з ШІ від стартапу Маска
Категорія
Технології
Дата публікації

Telegram отримає чат-бот з ШІ від стартапу Маска

Telegram
Джерело:  online.ua

Цього літа у месенджер Telegram інтегрують чат-бот Grok від стартапу xAI, що був заснований мільярдером Ілоном Маском.

Головні тези:

  • Цього літа у Telegram інтегрують чат-бот Grok від стартапу xAI Ілона Маска.
  • Партнерство з Маском дозволить Telegram отримати 300 млн дол готівкою та акціями від xAI.
  • Користувачі отримають доступ до передової технології штучного інтелекту через чат-бот Grok.

Маск співпрацює з Дуровим

Про це повідомив засновник Telegram Павло Дуров.

Цього літа користувачі Telegram отримають доступ до найкращої технології штучного інтелекту на ринку. Ми з Ілоном Маском домовилися про партнерство на 1 рік, щоб представити чат-бот Grok від xAI нашим більш ніж мільярдним користувачам та інтегрувати його в усі додатки Telegram.

Він додав, що таке партнерство також зміцнить фінансове становище Telegram.

Ми отримаємо 300 млн дол готівкою та акціями від xAI, а також 50% доходу від підписок на xAI, проданих через Telegram.

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