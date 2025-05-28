Telegram отримає чат-бот з ШІ від стартапу Маска

Цього літа користувачі Telegram отримають доступ до найкращої технології штучного інтелекту на ринку. Ми з Ілоном Маском домовилися про партнерство на 1 рік, щоб представити чат-бот Grok від xAI нашим більш ніж мільярдним користувачам та інтегрувати його в усі додатки Telegram.