Незручна правда. Власник Telegram Дуров співпрацює з російською владою — заблоковано низку каналів

Телеграм видалив кілька каналів, які розміщували незручну для російської влади інформацію щодо війни, зокрема канал-мільйонник ВЧК-ОГПУ. На думку українського журналіста Дениса Казанського, це свідчить про відкриту співпрацю з Кремлем власника месенджера Павла Дурова.

Telegram співпрацює з російською владою — заблоковано низку каналів

Як повідомляють адміністратори ВЧК-ОГПУ, їхні посилання одразу опинилися в руках осіб, повʼязаних з російською владою.

За словами блогера Дениса Казанського, це свідчить про те, що Павло Дуров пішов на співпрацю з Кремлем і за рішенням російського суду заблокував цілий список незручних російській владі пабліків. Поширити

Це означає, що будь-який канал, який незручний владі РФ, може тепер зникнути будь-якої миті, — вважає Казанський.

Журналіст зазначив, що, ймовірно, це початок кінця Telegram.

Чергова наочна історія про те, що росіяни ніколи не зможуть створити нічого хорошого, тому що в той момент, коли це виходить, завжди приходить чекіст і перетворює усі досягнення на гівно.

Український громадський діяч Дмитро Золотухін теж висловився щодо дій адміністрації Telegram.

Адміністрація Телеграм без попередження чи будь-якого адміністративного впливу безповоротно видалила канал "ВЧК-ОГПУ", за яким я слідкував з 2019 року. Однією з гіпотез було, що канал належав колам, близьким до правоохоронної системи РФ, можливо до МВС. Потім або був викуплений, або знайшлися вмілі інвестори. Поширити

За словами Золотухіна, канал “останні два роки канал інтенсивно постив прильоти на території Росії, оперативну інформацію про невдачі російських служб та деталі корпоративних конфліктів”.