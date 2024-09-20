В Україні заборонили держслужбовцям і військовим користуватися Telegram
Категорія
Україна
Дата публікації

В Україні заборонили держслужбовцям і військовим користуватися Telegram

РНБО
Telegram

Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) вирішив на офіційному рівні обмежити використання месенджера Telegram у державних органах, військових формуваннях та на об'єктах критичної інфраструктури.

Головні тези:

  • Заборона буде діяти для працівників державних структур, військовослужбовців, працівників сектору безпеки та оборони, а також операторів критичної інфраструктури.
  • Безпечні альтернативи Telegram - це Signal, Viber та WhatsApp.

Українські держслужбовці і військові більше не мають права користуватися Telegram

Як повідомляє Рада нацбезпеки та оборони України, це рішення було ухвалене, щоб мінімізувати загрози з боку країни-агресорки РФ.

Тепер буде діяти заборона щодо встановлення та використання Telegram на службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки і оборони, а також підприємств — операторів критичної інфраструктури.

Варто також звернути увагу на те, виняток становитимуть лише ті особи, для яких використання цього месенджера є частиною службових обов'язків.

Як відомо, нещодавно шеф української розвідки Кирило Буданов навів обґрунтовані дані щодо наявності у російських спецслужб доступу до особистого листування користувачів Telegram, навіть видалених повідомлень, а також їх персональних даних.

Я завжди виступав і виступаю за свободу слова, але питання Telegram — це питання не свободи слова, це питання національної безпеки.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Начальник ГУР МОУ

Окрім того, наголошується, що цей месенджер активно використовується ворогом для кібератак, розповсюдження фішингу та шкідливого програмного забезпечення, встановлення геолокації користувачів, корегування ракетних ударів тощо.

Безпечні альтернативи Telegram

Як вважає експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун, арешт засновника Telegram Павла Дурова, цілком можливо, стане "початком кінця" для цього месенджера.

Він також припустив, що наступним кроком можуть стати запити на екстрадицію від США та інших країн, у яких дуже схожі претензії до власника Telegram.

Експерт з кібербезпеки не приховує, що підтримує такі рішення, а також агітує за відмову від Telegram в Україні.

Telegram — останній у списку месенджерів. Більш безпечних месенджерів купа. Це Signal, який масово використовується в Україні. А якщо ми говоримо про Telegram як соцмережу, тобто канали, то це Viber і WhatsApp, — підсумував Корсун.

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