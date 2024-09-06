У Telegram почали змінювати правила після арешту Дурова

Після арешту засновника месенджера Telegram Павла Дурова у Франції адміністрація соцмережі почала змінювати правила роботи сервісу.
Головні тези:
- Адміністрація Telegram змінює правила роботи месенджера після арешту Павла Дурова.
- Приватні чати у Telegram тепер проходять модерацію, а користувачі можуть відправляти скарги на незаконний контент.
- Засновник Telegram, Павло Дуров, визнав проблеми в роботі платформи та заявив про намір поліпшити ситуацію.
- У разі неможливості досягнення балансу між конфіденційністю та безпекою, Telegram готовий покинути країну.
- Після арешту Дурова у Telegram було припинено функцію “Люди поруч”, яка використовувалася для неприпустимих дій та стеження за користувачами.
Що відомо про зміну правил у роботі Telegram
Зазначається, що адміністрація месенджера без розголосу оновила розділ поширених запитань, вказавши, що приватні чати тепер також проходять модерацію.
Зокрема, в оновленому розділі зазначається, що у всіх додатках Telegram з’явилась функція відправки скарг, за допомогою якої можна повідомити про незаконний контент.
Платформа на сторінці FAQ також залишила адресу електронної пошти, на яку можна надіслати запит модераторам на видалення контенту, попередньо прикріпивши відповідне посилання.
Що каже сам Павло Дуров стосовно звинувачень на адресу Telegram
При цьому сам Дуров напередодні зробив першу після арешту заяву, визнавши, що Telegram не є ідеальною соцмережею.
За його словами, збільшення кількості користувачів Telegram до 950 млн осіб викликало проблеми, які були використанні для зловживання платформою з боку шахраїв.
Дуров заявив, що планує начно поліпшити ситуацію у цьому напрямі.
Дуров зазначив, що Telegram має офіційного представника в ЄС, який приймає і відповідає на запити ЄС, і його електронна адреса є загальнодоступною.
Творець месенджера додав, що встановити правильний баланс між конфіденційністю та безпекою "нелегко", оскільки треба узгодити закони про конфіденційність з вимогами правоохоронних органів, а місцеві закони — з законами ЄС.
Коли ж згоди з регулятором країни щодо правильного балансу між конфіденційністю та безпекою дійти неможливо, "ми готові піти з цієї країни", наголосив Дуров.
На тлі арешту Дурова також зникла функція "Люди поруч", яка встигла заробити погану репутацію. Її часто використовували для стеження за користувачами, а також поширення протизаконних товарів і послуг.
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