У Telegram почали змінювати правила після арешту Дурова

Що відомо про зміну правил у роботі Telegram

Зазначається, що адміністрація месенджера без розголосу оновила розділ поширених запитань, вказавши, що приватні чати тепер також проходять модерацію.

Зокрема, в оновленому розділі зазначається, що у всіх додатках Telegram з’явилась функція відправки скарг, за допомогою якої можна повідомити про незаконний контент.

Платформа на сторінці FAQ також залишила адресу електронної пошти, на яку можна надіслати запит модераторам на видалення контенту, попередньо прикріпивши відповідне посилання.

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Що каже сам Павло Дуров стосовно звинувачень на адресу Telegram

При цьому сам Дуров напередодні зробив першу після арешту заяву, визнавши, що Telegram не є ідеальною соцмережею.

За його словами, збільшення кількості користувачів Telegram до 950 млн осіб викликало проблеми, які були використанні для зловживання платформою з боку шахраїв.

Дуров заявив, що планує начно поліпшити ситуацію у цьому напрямі.

Дуров зазначив, що Telegram має офіційного представника в ЄС, який приймає і відповідає на запити ЄС, і його електронна адреса є загальнодоступною.

Творець месенджера додав, що встановити правильний баланс між конфіденційністю та безпекою "нелегко", оскільки треба узгодити закони про конфіденційність з вимогами правоохоронних органів, а місцеві закони — з законами ЄС.

Коли ж згоди з регулятором країни щодо правильного балансу між конфіденційністю та безпекою дійти неможливо, "ми готові піти з цієї країни", наголосив Дуров.