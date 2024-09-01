Крах Дурова та кінець Telegram. Які існують альтернативи небезпечному месенджеру

Як вважає український експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун, арешт російського програміста та засновника Telegram Павла Дурова може стати "початком кінця" для цього месенджера.
Головні тези:
- Арешт Павла Дурова може призвести до завершення епохи Telegram.
- Українці уже повинні розпочати пошук безпечних альтернатив для спілкування.
- Експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун застерігає від використання Telegram та підтримує вибір інших месенджерів, таких як Signal, Viber та WhatsApp.
Настав час шукати заміну для Telegram
Він також звернув увагу на те, що у низці країн співробітникам державних установ заборонили користуватися цим месенджером.
Експерт з кібербезпеки наголошує, що підтримує такі рішення, а також агітує за відмову від Telegram в Україні.
Більше про небезпеку Telegram можна дізнатися, переглянувши спецвипуск Online.UA.
Як Росія використовує Telegram під час війни проти України
Нещодавно частину правди про месенджер розкрив колишній президент РФ Дмитро Медведєв.
За словами поплічника Путіна, Telegram є одним з інструментів у інформаційній війні Росії проти України.
Медведєв додав, що використовуючи месенджер, який створив російський програміст Павло Дуров, влада "доносить свої матеріали до пересічного українця".
Тобто де-факто Дмитро Медведєв офіційно підтвердив, що за допомогою Telegram Кремль поширює російську пропаганду серед українців.
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