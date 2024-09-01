Крах Дурова та кінець Telegram. Які існують альтернативи небезпечному месенджеру

Як вважає український експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун, арешт російського програміста та засновника Telegram Павла Дурова може стати "початком кінця" для цього месенджера.

Настав час шукати заміну для Telegram

Я думаю, що це початок кінця. Питання в тому, як стрімко цей кінець настане. Безумовно, наступним кроком можуть стати запити на екстрадицію від США та інших країн, у яких дуже схожі претензії до власника Telegram, — наголосив Костянтин Корсун. Поширити

Він також звернув увагу на те, що у низці країн співробітникам державних установ заборонили користуватися цим месенджером.

Експерт з кібербезпеки наголошує, що підтримує такі рішення, а також агітує за відмову від Telegram в Україні.

Telegram — останній у списку месенджерів. Більш безпечних месенджерів купа. Це Signal, який масово використовується в Україні. А якщо ми говоримо про Telegram як соцмережу, тобто канали, то це Viber і WhatsApp, — підсумував Корсун. Поширити

Більше про небезпеку Telegram можна дізнатися, переглянувши спецвипуск Online.UA.

Як Росія використовує Telegram під час війни проти України

Нещодавно частину правди про месенджер розкрив колишній президент РФ Дмитро Медведєв.

За словами поплічника Путіна, Telegram є одним з інструментів у інформаційній війні Росії проти України.

Медведєв додав, що використовуючи месенджер, який створив російський програміст Павло Дуров, влада "доносить свої матеріали до пересічного українця".

Тобто де-факто Дмитро Медведєв офіційно підтвердив, що за допомогою Telegram Кремль поширює російську пропаганду серед українців.