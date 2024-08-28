Коханка Дурова звинувачує програміста у насильстві над їхньою спільною дитиною

Нещодавно росіянка Ірина Болгар на своїй сторінці у соціальній мережі заявила, що є матір'ю трьох дітей засновника Telegram Павла Дурова. Російський програміст жодного разу підтверджував цю інформацію, однак і не заперечував її.

Болгар стверджує, що Дуров вчиняв насильницькі дії проти їхньої дитини

Як вдалося дізнатися виданню Forbes, Ірина Болгар вимагає у бізнесмена 150 тисяч євро на місяць аліментів і звинуватила його в насильстві над дитиною.

Згідно з останніми даними, перший позов за несплату аліментів проти Дурова з'явився у березні 2023 року.

У матеріалах справи йдеться про те, що російський програміст застосовував насильство проти Болгар та їхнього спільного молодшого сина.

Фото: instagram.com

Жінка заявила про п'ять інцидентів за 2021-2022 роки, що мали вкрай негативний вплив на здоров'я дитини.

Ба більше, вказано, що Ірина Болгар подала ще один позов про опіку над дітьми, Дуров його не заперечував.

Обидві заяви було подано після того, як Дуров перестав виплачувати їй аліменти на дітей. У червні 2024 року жінка подала ще один цивільний позов про аліменти до Дурова, — йдеться в повідомленні. Поширити

Фото: instagram.com

Дуров регулярно їздив у Росію попри свою "антикремлівську" позицію

Засновник Telegram Павло Дуров відвідував країну-агресорку РФ понад 60 разів з 2014 по 2021 роки.

Такими ексклюзивними даними поділився підприємець, засновник Petcube та TheFourthLaw.ai Ярослав Ажнюк. Їх він отримав від анонімних джерел.

Що важливо розуміти, месенджер Telegram ніби-то заблокували у країні-агресорці 16 квітня 2018-го і ніби-то розблокували 20 червня 2020-го о 15:00.

Запис від 20 червня 2020-го вказує на те, що програміст вилетів з Росії о 19:13. Даних, як він потрапив туди перед цим, немає (або їх там і не було, або вони були видалені з бази).

Ярослав Ажнюк наголошує, що ці дані руйнують міф самого Дурова про те, що він є опозиційним щодо російської влади.