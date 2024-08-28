Любовница Дурова обвиняет программиста в насилии над их общим ребенком

Недавно россиянка Ирина Болгар на своей странице в социальной сети заявила, что является матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова. Российский программист ни разу подтверждал эту информацию, однако и не опроверлаг ее.
Главные тезисы
- Ирина Болгар требует у Дурова алименты в размере 150 тысяч евро ежемесячно.
- Женщина подала иски из-за физического насилия, которое совершал российский программист против нее и их сына.
- Появились данные о регулярных визитах Дурова в Россию, противоречащих его "антикремловской" позиции.
Болгар утверждает, что Дуров совершал насильственные действия против их ребенка
Как удалось узнать изданию Forbes, Ирина Болгар требует у бизнесмена 150 тысяч евро в месяц алиментов и обвинила его в насилии над ребёнком.
Согласно последним данным, первый иск за неуплату алиментов против Дурова появился в марте 2023 года.
В материалах дела сказано, что российский программист применял насилие против Болгар и их общего младшего сына.
Женщина заявила о пяти инцидентах за 2021-2022 годы, оказавших крайне негативное влияние на здоровье ребенка.
Более того, указано, что Ирина Болгар подала еще один иск об опеке над детьми.
Дуров регулярно ездил в Россию, несмотря на свою "антикремлевскую" позицию
Основатель Telegram Павел Дуров посещал страну-агрессорку РФ более 60 раз с 2014 по 2021 годы.
Такими эксклюзивными данными поделился предприниматель, основатель Petcube и TheFourthLaw.ai Ярослав Ажнюк. Их он получил от анонимных источников.
Что важно понимать, мессенджер Telegram якобы был заблокирован в стране-агрессорке 16 апреля 2018-го и якобы был разблокирован 20 июня 2020-го в 15:00.
Запись от 20 июня 2020 указывает на то, что программист вылетел из России в 19:13. Данных, как он попал туда перед этим, нет (либо их там и не было, либо они были удалены из базы).
Ярослав Ажнюк отмечает, что эти данные разрушают миф самого Дурова о том, что он оппозиционен в отношении российских властей.
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