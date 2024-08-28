Любовница Дурова обвиняет программиста в насилии над их общим ребенком
Категория
Мир
Дата публикации

Любовница Дурова обвиняет программиста в насилии над их общим ребенком

Ирина Болгар
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Источник:  Forbes

Недавно россиянка Ирина Болгар на своей странице в социальной сети заявила, что является матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова. Российский программист ни разу подтверждал эту информацию, однако и не опроверлаг ее.

Главные тезисы

  • Ирина Болгар требует у Дурова алименты в размере 150 тысяч евро ежемесячно.
  • Женщина подала иски из-за физического насилия, которое совершал российский программист против нее и их сына.
  • Появились данные о регулярных визитах Дурова в Россию, противоречащих его "антикремловской" позиции.

Болгар утверждает, что Дуров совершал насильственные действия против их ребенка

Как удалось узнать изданию Forbes, Ирина Болгар требует у бизнесмена 150 тысяч евро в месяц алиментов и обвинила его в насилии над ребёнком.

Согласно последним данным, первый иск за неуплату алиментов против Дурова появился в марте 2023 года.

В материалах дела сказано, что российский программист применял насилие против Болгар и их общего младшего сына.

Фото: instagram.com

Женщина заявила о пяти инцидентах за 2021-2022 годы, оказавших крайне негативное влияние на здоровье ребенка.

Более того, указано, что Ирина Болгар подала еще один иск об опеке над детьми.

Оба заявления были поданы после того, как Дуров перестал выплачивать ей алименты на детей. В июне 2024 года женщина подала еще один гражданский иск об алиментах против Дурова, — сказано в сообщении.

Фото: instagram.com

Дуров регулярно ездил в Россию, несмотря на свою "антикремлевскую" позицию

Основатель Telegram Павел Дуров посещал страну-агрессорку РФ более 60 раз с 2014 по 2021 годы.

Такими эксклюзивными данными поделился предприниматель, основатель Petcube и TheFourthLaw.ai Ярослав Ажнюк. Их он получил от анонимных источников.

Что важно понимать, мессенджер Telegram якобы был заблокирован в стране-агрессорке 16 апреля 2018-го и якобы был разблокирован 20 июня 2020-го в 15:00.

Запись от 20 июня 2020 указывает на то, что программист вылетел из России в 19:13. Данных, как он попал туда перед этим, нет (либо их там и не было, либо они были удалены из базы).

Ярослав Ажнюк отмечает, что эти данные разрушают миф самого Дурова о том, что он оппозиционен в отношении российских властей.

Учитывая все это, в очередной раз обращаю внимание украинского общества и власти, что в условиях полномасштабной войны с Россией мы не можем продолжать полагаться на использование Телеграмма для 70% украинцев, которые используют его и для новостей, и для переписок, — подчеркнул Ажнюк.

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