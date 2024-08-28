Любовница Дурова обвиняет программиста в насилии над их общим ребенком

Недавно россиянка Ирина Болгар на своей странице в социальной сети заявила, что является матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова. Российский программист ни разу подтверждал эту информацию, однако и не опроверлаг ее.

Болгар утверждает, что Дуров совершал насильственные действия против их ребенка

Как удалось узнать изданию Forbes, Ирина Болгар требует у бизнесмена 150 тысяч евро в месяц алиментов и обвинила его в насилии над ребёнком.

Согласно последним данным, первый иск за неуплату алиментов против Дурова появился в марте 2023 года.

В материалах дела сказано, что российский программист применял насилие против Болгар и их общего младшего сына.

Фото: instagram.com

Женщина заявила о пяти инцидентах за 2021-2022 годы, оказавших крайне негативное влияние на здоровье ребенка.

Более того, указано, что Ирина Болгар подала еще один иск об опеке над детьми.

Оба заявления были поданы после того, как Дуров перестал выплачивать ей алименты на детей. В июне 2024 года женщина подала еще один гражданский иск об алиментах против Дурова, — сказано в сообщении. Поделиться

Фото: instagram.com

Дуров регулярно ездил в Россию, несмотря на свою "антикремлевскую" позицию

Основатель Telegram Павел Дуров посещал страну-агрессорку РФ более 60 раз с 2014 по 2021 годы.

Такими эксклюзивными данными поделился предприниматель, основатель Petcube и TheFourthLaw.ai Ярослав Ажнюк. Их он получил от анонимных источников.

Что важно понимать, мессенджер Telegram якобы был заблокирован в стране-агрессорке 16 апреля 2018-го и якобы был разблокирован 20 июня 2020-го в 15:00.

Запись от 20 июня 2020 указывает на то, что программист вылетел из России в 19:13. Данных, как он попал туда перед этим, нет (либо их там и не было, либо они были удалены из базы).

Ярослав Ажнюк отмечает, что эти данные разрушают миф самого Дурова о том, что он оппозиционен в отношении российских властей.