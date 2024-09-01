Крах Дурова и конец Telegram. Какие существуют альтернативы опасному мессенджеру

Как считает украинский эксперт по кибербезопасности Константин Корсун, арест российского программиста и основателя Telegram Павла Дурова может стать "началом конца" для этого мессенджера.

Пора искать замену для Telegram

Я думаю, что это начало конца. Вопрос в том, как стремительно этот конец наступит. Безусловно, следующим шагом могут стать запросы на экстрадицию от США и других стран, у которых очень похожие претензии к владельцу Telegram, — подчеркнул Константин Корсун. Поделиться

Он также обратил внимание, что в ряде стран сотрудникам государственных учреждений запретили пользоваться этим мессенджером.

Эксперт по кибербезопасности отмечает, что поддерживает такие решения, а также агитирует за отказ от Telegram в Украине.

Telegram — последний в списке мессенджеров. Более безопасных мессенджеров куча. Это Signal, массово используемый в Украине. А если мы говорим о Telegram как соцсети, то есть каналах, то это Viber и WhatsApp, — подытожил Корсун. Поделиться

Больше об опасности Telegram можно узнать, просмотрев спецвыпуск Online.UA.

Как Россия использует Telegram во время войны против Украины

Недавно часть правды о мессенджере раскрыл бывший президент РФ Дмитрий Медведев.

По словам приспешника Путина, Telegram является одним из инструментов в информационной войне России против Украины.

Медведев добавил, что используя мессенджер, который создал российский программист Павел Дуров, властии РФ "доносят свои материалы до рядового украинца".

То есть, де-факто Дмитрий Медведев официально подтвердил, что с помощью Telegram Кремль распространяет российскую пропаганду среди украинцев.