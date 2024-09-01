Крах Дурова и конец Telegram. Какие существуют альтернативы опасному мессенджеру

Как считает украинский эксперт по кибербезопасности Константин Корсун, арест российского программиста и основателя Telegram Павла Дурова может стать "началом конца" для этого мессенджера.
Главные тезисы
- Арест Павла Дурова может привести к завершению эпохи Telegram.
- Украинцы уже должны приступить к поиску безопасных альтернатив для общения.
- Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун предостерегает от использования Telegram и поддерживает выбор других мессенджеров, таких как Signal, Viber и WhatsApp.
Пора искать замену для Telegram
Он также обратил внимание, что в ряде стран сотрудникам государственных учреждений запретили пользоваться этим мессенджером.
Эксперт по кибербезопасности отмечает, что поддерживает такие решения, а также агитирует за отказ от Telegram в Украине.
Больше об опасности Telegram можно узнать, просмотрев спецвыпуск Online.UA.
Как Россия использует Telegram во время войны против Украины
Недавно часть правды о мессенджере раскрыл бывший президент РФ Дмитрий Медведев.
По словам приспешника Путина, Telegram является одним из инструментов в информационной войне России против Украины.
Медведев добавил, что используя мессенджер, который создал российский программист Павел Дуров, властии РФ "доносят свои материалы до рядового украинца".
То есть, де-факто Дмитрий Медведев официально подтвердил, что с помощью Telegram Кремль распространяет российскую пропаганду среди украинцев.
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