Вечером 28 августа стало известно, что судья прекратил содержание основателя Telegram Павла Дурова под стражей в полиции с целью его первичного допроса и возможного предъявления обвинений.

Дуров больше не под арестом

Что важно понимать, речь идет о непосредственно об изменении процессуального статуса.

Несмотря на то, что российский программист был освобожден из-под стражи после допроса, он все равно должен явиться на запрос правоохранителей.

Журналисты также обращают внимание на то, что Дуров предстал перед судьей в Парижском судебном участке на севере столицы.

Ожидалось, что судья подвергнет Дурова дополнительным допросам, прежде чем решит, выдвигать ли против него обвинения или назвать его важным свидетелем в расследовании и отпустить на свободу. Если обвинение будет выдвинуто, то другой судья, известный как судья свободы, должен будет принять решение о том, следует ли наложить какие-либо ограничения на его передвижение, или же Дуров должен внести залог. Поделиться

Что важно понимать, выдвижение обвинений является ключевым моментом французских расследований.

Несмотря на это, сам уголовный процесс может занять несколько месяцев или даже лет.

Российский программист имеет право обжаловать любые обвинения через свою юридическую команду.

Украинская разведка много раз предупреждала об опасности из-за использования Telegram

По словам шефа украинской разведки Кирилла Буданова, мессенджер Telegram является серьезной проблемой для национальной безопасности Украины.

То есть у нас любой человек может сделать канал, начать на нем писать все, что ему заблагорассудится, а когда что-то начинают делать, прикрываться тем, что это свобода СМИ. Но это не свобода СМИ, это немного иначе называется. Поделиться

Что важно понимать, несмотря на все недостатки, Telegram помогает информационно влиять на людей на временно оккупированных территориях Украины.