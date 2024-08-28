Дурова освободили из-под стражи во Франции

Вечером 28 августа стало известно, что судья прекратил содержание основателя Telegram Павла Дурова под стражей в полиции с целью его первичного допроса и возможного предъявления обвинений.
Главные тезисы
- Уголовный процесс против Дурова может длиться несколько месяцев или даже лет.
- Павел Дуров имеет право обжаловать любые обвинения через свою юридическую команду.
- Украинская разведка предупреждает об опасности использования Telegram.
Дуров больше не под арестом
Что важно понимать, речь идет о непосредственно об изменении процессуального статуса.
Несмотря на то, что российский программист был освобожден из-под стражи после допроса, он все равно должен явиться на запрос правоохранителей.
Журналисты также обращают внимание на то, что Дуров предстал перед судьей в Парижском судебном участке на севере столицы.
Что важно понимать, выдвижение обвинений является ключевым моментом французских расследований.
Несмотря на это, сам уголовный процесс может занять несколько месяцев или даже лет.
Российский программист имеет право обжаловать любые обвинения через свою юридическую команду.
Украинская разведка много раз предупреждала об опасности из-за использования Telegram
По словам шефа украинской разведки Кирилла Буданова, мессенджер Telegram является серьезной проблемой для национальной безопасности Украины.
Что важно понимать, несмотря на все недостатки, Telegram помогает информационно влиять на людей на временно оккупированных территориях Украины.
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