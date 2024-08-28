Во Франции после ареста Павла Дурова разыскивают его брата

Во Франции был издан ордер на арест Николая Дурова, брата генерального директора Telegram Павла Дурова, который также является соучредителем мессенджера.

Франция выдала ордер на арест Николая Дурова

Как отмечает издание, расследование по Telegram во Франции началось несколько месяцев назад из-за отказа мессенджера сотрудничать с французской полицией по делам о сексуальном насилии над детьми.

Ордеры на арест Павла и Николая Дуровых были выданы 25 марта по обвинениям, включая «соучастие в хранении, распространении, предложении или предоставлении порнографических изображений несовершеннолетних в составе организованной группы».

В документе отмечается, что платформа используется "многочисленными преступными группами", однако доказательств непосредственной причастности братьев Дуровых к преступлениям нет.

Местонахождение Николая Дурова пока неизвестно.

Что известно о деле Павла Дурова

25 августа французские СМИ сообщили о задержании основателя и генерального директора Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту после того, как он прилетел туда из Азербайджана на частном самолете.

Французская прокуратура объявила список обвинений Павлу Дурову: