Во Франции после ареста Павла Дурова разыскивают его брата

Во Франции был издан ордер на арест Николая Дурова, брата генерального директора Telegram Павла Дурова, который также является соучредителем мессенджера.
Главные тезисы
- Ордер на арест Николая Дурова был выдан во Франции после отказа Telegram сотрудничать с полицией в расследовании дел о сексуальном насилии над детьми.
- Братья Дуровы обвиняются в участии в распространении порнографических изображений несовершеннолетних в составе организованной группы, но конкретных доказательств их вовлеченности пока нет.
- Павел Дуров также столкнулся с серьезными обвинениями, включая соучастие в незаконных транзакциях, распространении порнографии и участии в бандитском мошенничестве.
- Местонахождение Николая Дурова остается неизвестным, что усложняет процесс расследования и возможное разрешение скандального дела.
Франция выдала ордер на арест Николая Дурова
Как отмечает издание, расследование по Telegram во Франции началось несколько месяцев назад из-за отказа мессенджера сотрудничать с французской полицией по делам о сексуальном насилии над детьми.
Ордеры на арест Павла и Николая Дуровых были выданы 25 марта по обвинениям, включая «соучастие в хранении, распространении, предложении или предоставлении порнографических изображений несовершеннолетних в составе организованной группы».
В документе отмечается, что платформа используется "многочисленными преступными группами", однако доказательств непосредственной причастности братьев Дуровых к преступлениям нет.
Местонахождение Николая Дурова пока неизвестно.
Что известно о деле Павла Дурова
25 августа французские СМИ сообщили о задержании основателя и генерального директора Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту после того, как он прилетел туда из Азербайджана на частном самолете.
Французская прокуратура объявила список обвинений Павлу Дурову:
Соучастие в администрировании онлайн-платформы в целях осуществления незаконных транзакций организованной группой.
Отказ предоставить по запросам уполномоченных органов информацию или документы, необходимые для осуществления и использования разрешенного прослушивания.
Соучастие во владении изображением несовершеннолетних детей порнографического характера.
Соучастие в распространении организованной преступной группой изображений несовершеннолетних детей порнографического характера.
Соучастие в приобретении, перевозке, хранении или передаче наркотиков.
Участие в предложении, передаче или предоставлении без уважительных причин оборудования, инструмента, программы или данных, предназначенных для атаки на автоматизированные системы обработки данных.
Соучастие в организованном бандитском мошенничестве.
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