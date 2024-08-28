У Франції після арешту Павла Дурова розшукують його брата

У Франції видали ордер на арешт Миколи Дурова, брата генерального директора Telegram Павла Дурова, який також є співзасновником месенджера.
Головні тези:
- Франція розшукує Миколу Дурова, брата співзасновника Telegram, у зв'язку з обвинуваченнями у співучасті у злочинах, пов'язаних з порнографією та наркотиками.
- Ордери на арешт Павла та Миколи Дурових були видані у березні цього року через відмову Telegram співпрацювати з французькою поліцією у справах про сексуальне насильство над дітьми.
- За даними слідства, Telegram використовується «численними злочинними групами», але прямих доказів причетності братів Дурових до злочинів поки що немає.
- Павел Дуров був затриманий у паризькому аеропорту з подальшим оголошенням списку звинувачень.
Франція видала ордер на арешт Миколи Дурова
Як зазначає видання, розслідування щодо Telegram у Франції почалося кілька місяців тому через відмову месенджера співпрацювати з французькою поліцією у справах про сексуальне насильство над дітьми.
Ордери на арешт Павла та Миколи Дурових були видані 25 березня за обвинуваченнями, включно зі «співучастю у зберіганні, розповсюдженні, пропонуванні або наданні порнографічних зображень неповнолітніх у складі організованої групи».
У документі зазначається, що платформа використовується «численними злочинними групами», проте доказів безпосередньої причетності братів Дурових до злочинів немає.
Місце перебування Миколи Дурова наразі невідоме.
Що відомо про справу Павла Дурова
25 серпня французькі медіа повідомили про затримання засновника і генерального директора Telegram Павла Дурова в паризькому аеропорту після того, як він прилетів туди з Азербайджану на приватному літаку.
Французька прокуратура оголосила список звинувачень Павлу Дурову:
Співучасть в адмініструванні онлайн-платформи з метою здійснення незаконних транзакцій організованою групою.
Відмова надати за запитами уповноважених органів інформацію або документи, необхідні для здійснення і використання дозволеного законом прослуховування.
Співучасть у володінні зображенням неповнолітніх дітей порнографічного характеру.
Співучасть у розповсюдженні організованою злочинною групою зображень неповнолітніх дітей порнографічного характеру.
Співучасть у придбанні, перевезенні, зберіганні або передачі наркотиків.
Участь у пропозиції, передачі або наданні без поважних причин обладнання, інструменту, програми або даних, призначених для атаки на автоматизовані системи обробки даних.
Співучасть в організованому бандитському шахрайстві.
Надання криптологічних послуг, спрямованих на забезпечення функцій конфіденційності без відповідного декларування.
Надання засобів криптології, які не забезпечують виключно функції автентифікації або контролю цілісності, без попередньої заяви.
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