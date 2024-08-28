У Франції після арешту Павла Дурова розшукують його брата

У Франції видали ордер на арешт Миколи Дурова, брата генерального директора Telegram Павла Дурова, який також є співзасновником месенджера.

Франція видала ордер на арешт Миколи Дурова

Як зазначає видання, розслідування щодо Telegram у Франції почалося кілька місяців тому через відмову месенджера співпрацювати з французькою поліцією у справах про сексуальне насильство над дітьми.

Ордери на арешт Павла та Миколи Дурових були видані 25 березня за обвинуваченнями, включно зі «співучастю у зберіганні, розповсюдженні, пропонуванні або наданні порнографічних зображень неповнолітніх у складі організованої групи».

У документі зазначається, що платформа використовується «численними злочинними групами», проте доказів безпосередньої причетності братів Дурових до злочинів немає.

Місце перебування Миколи Дурова наразі невідоме.

Що відомо про справу Павла Дурова

25 серпня французькі медіа повідомили про затримання засновника і генерального директора Telegram Павла Дурова в паризькому аеропорту після того, як він прилетів туди з Азербайджану на приватному літаку.

Французька прокуратура оголосила список звинувачень Павлу Дурову: