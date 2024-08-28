Дурова звільнили з-під варти у Франції

Очікувалося, що суддя піддасть Дурова додатковим допитам, перш ніж вирішить, чи висувати проти нього звинувачення, чи назвати його важливим свідком у розслідуванні та відпустити на свободу. Якщо обвинувачення буде висунуто, то інший суддя, відомий як суддя свободи, повинен буде ухвалити рішення про те, чи слід накласти будь-які обмеження на його пересування, або ж Дуров повинен внести заставу.