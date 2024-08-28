Дурова звільнили з-під варти у Франції
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Дурова звільнили з-під варти у Франції

Дуров
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Джерело:  BFM TV

Увечері 28 серпня стало відомо про те, що слідчий суддя припинив утримання засновника Telegram Павла Дурова під вартою в поліції з метою його первинного допиту та можливого пред'явлення обвинувачень.

Головні тези:

  • Кримінальний процес проти Дурова може тривати кілька місяців або навіть років
  • Павло Дуров має право оскаржити будь-які обвинувачення через свою юридичну команду.
  • Українська розвідка попереджає про небезпеку використання Telegram.

Дуров більше не під арештом

Що важливо розуміти, мовиться безпосередньо про зміну процесуального статусу.

Попри те, що російського програміста звільнили з-під варти після допиту, він все одно повинен з'явитися на запит правоохоронців.

Журналісти також звертають увагу на те, Дуров постав перед суддею в Паризькій судовій дільниці на півночі столиці.

Очікувалося, що суддя піддасть Дурова додатковим допитам, перш ніж вирішить, чи висувати проти нього звинувачення, чи назвати його важливим свідком у розслідуванні та відпустити на свободу. Якщо обвинувачення буде висунуто, то інший суддя, відомий як суддя свободи, повинен буде ухвалити рішення про те, чи слід накласти будь-які обмеження на його пересування, або ж Дуров повинен внести заставу.

Що важливо розуміти, висунення обвинувачень є ключовим моментом французьких розслідувань.

Попри це, сам кримінальний процес може тривати кілька місяців, або навіть років.

Російський програміст має право оскаржити будь-які звинувачення через свою юридичну команду.

Українська розвідка багато разів попереджала про небезпеку через використання Telegram

За словами шефа української розвідки Кирила Буданова, месенджер Telegram є серйозною проблемою для національної безпеки України.

Тобто у нас будь-яка людина може зробити канал, почати на ньому писати все, що їй заманеться, а коли щось починають робити, прикриватися тим, що це свобода ЗМІ. Та це не свобода ЗМІ, це трошки інакше називається.

Що важливо розуміти, попри усі недоліки, Telegram допомагає інформаційно впливати на людей на тимчасово окупованих територіях України.

Він багато в чому завдає руйнівного ефекту тут усередині, але так само завдяки йому можна щось доносити до людей на окупованих територіях. Це те, що більш-менш працює, — пояснив Буданов.

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