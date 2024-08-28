Дурова звільнили з-під варти у Франції

Увечері 28 серпня стало відомо про те, що слідчий суддя припинив утримання засновника Telegram Павла Дурова під вартою в поліції з метою його первинного допиту та можливого пред'явлення обвинувачень.
Головні тези:
- Кримінальний процес проти Дурова може тривати кілька місяців або навіть років
- Павло Дуров має право оскаржити будь-які обвинувачення через свою юридичну команду.
- Українська розвідка попереджає про небезпеку використання Telegram.
Дуров більше не під арештом
Що важливо розуміти, мовиться безпосередньо про зміну процесуального статусу.
Попри те, що російського програміста звільнили з-під варти після допиту, він все одно повинен з'явитися на запит правоохоронців.
Журналісти також звертають увагу на те, Дуров постав перед суддею в Паризькій судовій дільниці на півночі столиці.
Що важливо розуміти, висунення обвинувачень є ключовим моментом французьких розслідувань.
Попри це, сам кримінальний процес може тривати кілька місяців, або навіть років.
Російський програміст має право оскаржити будь-які звинувачення через свою юридичну команду.
Українська розвідка багато разів попереджала про небезпеку через використання Telegram
За словами шефа української розвідки Кирила Буданова, месенджер Telegram є серйозною проблемою для національної безпеки України.
Що важливо розуміти, попри усі недоліки, Telegram допомагає інформаційно впливати на людей на тимчасово окупованих територіях України.
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