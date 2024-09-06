В Telegram начали менять правила после ареста Дурова

После ареста основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции администрация соцсети начала изменять правила работы сервиса.
Главные тезисы
- Администрация Telegram меняет правила работы мессенджера после ареста основателя Павла Дурова.
- Частные чаты в Telegram теперь проходят модерацию, а пользователи могут отправлять жалобы на незаконный контент.
- Павел Дуров признал проблемы работы платформы и выразил намерение улучшить ситуацию.
- Telegram готов покинуть страну, если не удастся найти баланс между конфиденциальностью и безопасностью.
- Функция “Люди рядом” была прекращена после ареста Дурова из-за возможного злоупотребления и слежки.
Что известно об изменении правил в работе Telegram
Отмечается, что администрация мессенджера без огласки обновила главу часто задаваемых вопросов, указав, что частные чаты теперь также проходят модерацию.
В частности, в обновленном разделе отмечается, что во всех приложениях Telegram появилась функция отправки жалоб, посредством которой можно сообщить о незаконном контенте.
Платформа на странице FAQ также оставила адрес электронной почты, на который можно отправить запрос модераторам на удаление контента, предварительно прикрепив соответствующую ссылку.
Что говорит сам Павел Дуров по поводу обвинений в адрес Telegram
При этом сам Дуров накануне сделал первое после ареста заявление, признав, что Telegram не идеальная соцсеть.
По его словам, увеличение количества пользователей Telegram до 950 млн человек вызвало проблемы, используемые для злоупотребления платформой со стороны мошенников.
Дуров заявил, что планирует ночно улучшить ситуацию по этому направлению.
Дуров отметил, что Telegram имеет официального представителя в ЕС, который принимает и отвечает на запросы ЕС, и его электронный адрес является общедоступным.
Автор мессенджера добавил, что установить правильный баланс между конфиденциальностью и безопасностью "нелегко", поскольку нужно согласовать законы о конфиденциальности с требованиями правоохранительных органов, а местные законы — с законами ЕС.
Когда согласия с регулятором страны относительно правильного баланса между конфиденциальностью и безопасностью прийти невозможно, "мы готовы уйти из этой страны", подчеркнул Дуров.
На фоне ареста Дурова также исчезла функция "Люди рядом", успевшая заработать плохую репутацию. Ее часто использовали для слежки за пользователями, а также для распространения противозаконных товаров и услуг.
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