В Telegram начали менять правила после ареста Дурова

После ареста основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции администрация соцсети начала изменять правила работы сервиса.

Что известно об изменении правил в работе Telegram

Отмечается, что администрация мессенджера без огласки обновила главу часто задаваемых вопросов, указав, что частные чаты теперь также проходят модерацию.

В частности, в обновленном разделе отмечается, что во всех приложениях Telegram появилась функция отправки жалоб, посредством которой можно сообщить о незаконном контенте.

Платформа на странице FAQ также оставила адрес электронной почты, на который можно отправить запрос модераторам на удаление контента, предварительно прикрепив соответствующую ссылку.

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Что говорит сам Павел Дуров по поводу обвинений в адрес Telegram

При этом сам Дуров накануне сделал первое после ареста заявление, признав, что Telegram не идеальная соцсеть.

По его словам, увеличение количества пользователей Telegram до 950 млн человек вызвало проблемы, используемые для злоупотребления платформой со стороны мошенников.

Дуров заявил, что планирует ночно улучшить ситуацию по этому направлению.

Дуров отметил, что Telegram имеет официального представителя в ЕС, который принимает и отвечает на запросы ЕС, и его электронный адрес является общедоступным.

Автор мессенджера добавил, что установить правильный баланс между конфиденциальностью и безопасностью "нелегко", поскольку нужно согласовать законы о конфиденциальности с требованиями правоохранительных органов, а местные законы — с законами ЕС.

Когда согласия с регулятором страны относительно правильного баланса между конфиденциальностью и безопасностью прийти невозможно, "мы готовы уйти из этой страны", подчеркнул Дуров.