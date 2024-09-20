В Украине запретили госслужащим и военным пользоваться Telegram

Национальный координационный центр кибербезопасности решил на официальном уровне ограничить использование мессенджера Telegram в государственных органах, военных формированиях и объектах критической инфраструктуры.

Украинские госслужащие и военные больше не имеют права пользоваться Telegram

Как сообщает Совет нацбезопасности и обороны Украины, это решение было принято с целью минимизировать угрозы со стороны страны-агрессорки РФ.

Теперь будет действовать запрет на установку и использование Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий — операторов критической инфраструктуры.

Следует также обратить внимание на то, исключение будут составлять только те лица, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей.

Как известно, недавно шеф украинской разведки Кирилл Буданов привел обоснованные данные о наличии у российских спецслужб доступа к личной переписке пользователей Telegram, даже удаленных сообщений, а также их персональных данных.

Я всегда выступал и выступаю за свободу слова, но вопрос Telegram — это вопрос не свободы слова, это вопрос национальной безопасности. Кирилл Буданов Начальник ГУР МОУ

Кроме того, отмечается, что этот мессенджер активно используется врагом для кибератак, распространения фишинга и вредоносного программного обеспечения, установки геолокации пользователей, корректировки ракетных ударов и т.д.

Безопасные альтернативы Telegram

Как считает эксперт по кибербезопасности Константин Корсун, арест основателя Telegram Павла Дурова, вполне возможно, станет "началом конца" для этого мессенджера.

Он также предположил, что следующим шагом могут стать запросы на экстрадицию от США и других стран, у которых очень схожие претензии к владельцу Telegram.

Эксперт по кибербезопасности не скрывает, что поддерживает такие решения, а также агитирует за отказ от Telegram в Украине.