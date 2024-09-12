Telegram начал сотрудничать со следствием после ареста Дурова

После задержания основателя Павла Дурова во Франции мессенджер Telegram начал сотрудничать со следствием и отвечать на запросы правоохранительных органов.

Что известно о сотрудничестве Telegram с правоохранительными органами

По данным издания, Telegram после задержания Дурова стал реагировать на юридические запросы, в частности, от управления по делам несовершеннолетних национальной полиции и жандармерии в нескольких уголовных расследованиях.

Мессенджер также предоставил данные, которые могут помочь идентифицировать подозреваемых в преступлениях против детей.

Дверь действительно начала открываться, — заявила Иоганна Брус, руководитель отдела борьбы с киберпреступностью во Франции. Поделиться

В материале отмечается, что эта информация распространяется среди всех прокуратур Франции, которые теперь активно призывают возобновить расследование с привлечением ранее приостановленных Telegram.

Федеральная прокуратура Бельгии сообщила Liberation, что недавно Telegram изменил свою позицию и стал более склонным к сотрудничеству с правовой системой.

Что говорит сам Павел Дуров по поводу обвинений в адрес Telegram

Павел Дуров накануне сделал первое после ареста заявление, признав, что Telegram не является идеальной соцсетью.

По его словам, увеличение количества пользователей Telegram до 950 млн человек вызвало проблемы, используемые для злоупотребления платформой со стороны мошенников.

Дуров заявил, что намерен значительно улучшить ситуацию в этом направлении.

Дуров отметил, что Telegram имеет официального представителя в ЕС, который принимает и отвечает на запросы ЕС, и его электронный адрес общедоступн.

Автор мессенджера добавил, что установить правильный баланс между конфиденциальностью и безопасностью "нелегко", поскольку нужно согласовать законы о конфиденциальности с требованиями правоохранительных органов, а местные законы — с законами ЕС.

Когда согласия с регулятором страны относительно правильного баланса между конфиденциальностью и безопасностью прийти невозможно, "мы готовы уйти из этой страны", подчеркнул Дуров.