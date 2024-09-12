Telegram почав співпрацювати зі слідством після арешту Дурова

Після затримання засновника Павла Дурова у Франції месенджер Telegram почав співпрацювати зі слідством та відповідати на запити правоохоронних органів.

Що відомо про співпрацю Telegram з правоохоронними органами

За даними видання, Telegram після затримання Дурова став реагувати на юридичні запити, зокрема від управління у справах неповнолітніх національної поліції та жандармерії у кількох кримінальних розслідуваннях.

Месенджер також надав дані, які можуть допомогти ідентифікувати підозрюваних у злочинах проти дітей.

Двері дійсно почали відчинятися, — заявила Йоганна Брус, керівниця відділу боротьби з кіберзлочинністю у Франції. Поширити

У матеріалі зазначається, що ця інформація поширюється серед усіх прокуратур Франції, які тепер активно закликають відновити розслідування із залученням Telegram, які раніше були призупинені.

Федеральна прокуратура Бельгії повідомила Liberation, що нещодавно Telegram змінив свою позицію і став більш схильним до співпраці з правовою системою.

Що каже сам Павло Дуров стосовно звинувачень на адресу Telegram

Павло Дуров напередодні зробив першу після арешту заяву, визнавши, що Telegram не є ідеальною соцмережею.

За його словами, збільшення кількості користувачів Telegram до 950 млн осіб викликало проблеми, які були використанні для зловживання платформою з боку шахраїв.

Дуров заявив, що планує значно поліпшити ситуацію у цьому напрямі.

Дуров зазначив, що Telegram має офіційного представника в ЄС, який приймає і відповідає на запити ЄС, і його електронна адреса є загальнодоступною.

Творець месенджера додав, що встановити правильний баланс між конфіденційністю та безпекою "нелегко", оскільки треба узгодити закони про конфіденційність з вимогами правоохоронних органів, а місцеві закони — з законами ЄС.

Коли ж згоди з регулятором країни щодо правильного балансу між конфіденційністю та безпекою дійти неможливо, "ми готові піти з цієї країни", наголосив Дуров.