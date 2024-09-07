Буданов назвав Telegram загрозою національній безпеці України
Категорія
Україна
Дата публікації

Буданов назвав Telegram загрозою національній безпеці України

Telegram
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Джерело:  Радіо "Хартія"

Telegram становить загрозу національній безпеці України. Закрити його в Україні важко технічно, але можливо. Такої думки дотримується начальник ГУР Кирило Буданов.

Головні тези:

  • Telegram становить загрозу національній безпеці України, що підтверджене дослідженнями, зазначив Кирило Буданов.
  • Закриття Telegram у країні технічно важке, але можливе, проте керівник ГУР не підтримує такий радикальний крок.
  • Технічна складність блокування Telegram у країні може ускладнити процес подолання проблеми.
  • Для розв'язання питання щодо Telegram потрібна комплексна стратегія удосконалення правового регулювання і вивчення технічних можливостей в контексті національної безпеки.

Telegram становить загрозу національній безпеці України — Буданов

На питання про те, чи можна вважати Telegram шкідливим, Буданов відповів ствердно.

Я ніколи не боявся цього сказати. Прямо кажу, Telegram — це загроза нашій національній безпеці. Я це кажу абсолютно прямо, і ми це навіть документально робили.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Начальник ГУР

За його словами, дослідження підтверджують, що Telegram став головним джерелом інформації для українського суспільства. При цьому керівник ГУР зазначив, що не підтримує закриття Telegram в Україні.

Я не за те, щоб його взяти і закрити. Це, до речі, досить важко зробити, але можливо. Я виступаю за те, щоб "офізичити" всі ці Telegram-канали. Якщо ти хочеш висвітлювати новини, будь ласка, зареєструйся.

Начальник воєнної розвідки також наголосив, що заблокувати Telegram, як російські соцмережі "Одноклассники" та "Вконтакте", технічно важче, але це можливо. Буданов також зазначив, що Twitter (Х) не шкідливий для українців.

Що буде з Telegram в Україні

За словами юристки Катерина Ткачук, станом на сьогодні проблема полягає не тільки в недосконалості правового регулювання, що стало причиною відправки на доопрацювання законопроєкту №11115.

Не можна також ігнорувати проблеми в технічній можливості реалізації такої заборони.

Багато хто проводить паралелі з "ВКонтакте" та "Одноклассники". Однак тоді йшлося про блокування веб-сайтів, які мають своє доменне імʼя та IP-адресу. Заблокувати їх — проблем немає. Натомість з додатками ситуація інша, — наголосила Катерина Ткачук.

Як зазначає юристка, навіть якщо Україні вдасться домовитися про видалення додатка Telegram з App Store та Google Play — українці все одно зможуть отримати до них доступ, скориставшись VPN-сервісами.

Експертка також нагадала, що навіть процес блокування "ВКонтакте" та "Одноклассники" не був простим.

Тоді багато провайдерів просто не розуміли, як їм діяти. А враховуючи те, що з Telegram ситуація значно складніша — цілком можливо, що в Україні цей процес закінчиться так само, як і у Росії. Тобто — нічим, — попередила вона.

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