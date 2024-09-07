Буданов назвав Telegram загрозою національній безпеці України

Telegram становить загрозу національній безпеці України. Закрити його в Україні важко технічно, але можливо. Такої думки дотримується начальник ГУР Кирило Буданов.
Головні тези:
- Telegram становить загрозу національній безпеці України, що підтверджене дослідженнями, зазначив Кирило Буданов.
- Закриття Telegram у країні технічно важке, але можливе, проте керівник ГУР не підтримує такий радикальний крок.
- Технічна складність блокування Telegram у країні може ускладнити процес подолання проблеми.
- Для розв'язання питання щодо Telegram потрібна комплексна стратегія удосконалення правового регулювання і вивчення технічних можливостей в контексті національної безпеки.
Telegram становить загрозу національній безпеці України — Буданов
На питання про те, чи можна вважати Telegram шкідливим, Буданов відповів ствердно.
За його словами, дослідження підтверджують, що Telegram став головним джерелом інформації для українського суспільства. При цьому керівник ГУР зазначив, що не підтримує закриття Telegram в Україні.
Начальник воєнної розвідки також наголосив, що заблокувати Telegram, як російські соцмережі "Одноклассники" та "Вконтакте", технічно важче, але це можливо. Буданов також зазначив, що Twitter (Х) не шкідливий для українців.
Що буде з Telegram в Україні
За словами юристки Катерина Ткачук, станом на сьогодні проблема полягає не тільки в недосконалості правового регулювання, що стало причиною відправки на доопрацювання законопроєкту №11115.
Не можна також ігнорувати проблеми в технічній можливості реалізації такої заборони.
Як зазначає юристка, навіть якщо Україні вдасться домовитися про видалення додатка Telegram з App Store та Google Play — українці все одно зможуть отримати до них доступ, скориставшись VPN-сервісами.
Експертка також нагадала, що навіть процес блокування "ВКонтакте" та "Одноклассники" не був простим.
Тоді багато провайдерів просто не розуміли, як їм діяти. А враховуючи те, що з Telegram ситуація значно складніша — цілком можливо, що в Україні цей процес закінчиться так само, як і у Росії. Тобто — нічим, — попередила вона.
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