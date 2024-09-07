Буданов назвав Telegram загрозою національній безпеці України

Telegram становить загрозу національній безпеці України — Буданов

На питання про те, чи можна вважати Telegram шкідливим, Буданов відповів ствердно.

Я ніколи не боявся цього сказати. Прямо кажу, Telegram — це загроза нашій національній безпеці. Я це кажу абсолютно прямо, і ми це навіть документально робили. Кирило Буданов Начальник ГУР

За його словами, дослідження підтверджують, що Telegram став головним джерелом інформації для українського суспільства. При цьому керівник ГУР зазначив, що не підтримує закриття Telegram в Україні.

Я не за те, щоб його взяти і закрити. Це, до речі, досить важко зробити, але можливо. Я виступаю за те, щоб "офізичити" всі ці Telegram-канали. Якщо ти хочеш висвітлювати новини, будь ласка, зареєструйся. Поширити

Начальник воєнної розвідки також наголосив, що заблокувати Telegram, як російські соцмережі "Одноклассники" та "Вконтакте", технічно важче, але це можливо. Буданов також зазначив, що Twitter (Х) не шкідливий для українців.

Що буде з Telegram в Україні

За словами юристки Катерина Ткачук, станом на сьогодні проблема полягає не тільки в недосконалості правового регулювання, що стало причиною відправки на доопрацювання законопроєкту №11115.

Не можна також ігнорувати проблеми в технічній можливості реалізації такої заборони.

Багато хто проводить паралелі з "ВКонтакте" та "Одноклассники". Однак тоді йшлося про блокування веб-сайтів, які мають своє доменне імʼя та IP-адресу. Заблокувати їх — проблем немає. Натомість з додатками ситуація інша, — наголосила Катерина Ткачук. Поширити

Як зазначає юристка, навіть якщо Україні вдасться домовитися про видалення додатка Telegram з App Store та Google Play — українці все одно зможуть отримати до них доступ, скориставшись VPN-сервісами.

Експертка також нагадала, що навіть процес блокування "ВКонтакте" та "Одноклассники" не був простим.