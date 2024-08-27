Як Росія використовує Telegram. Медведєв розкрив ще один інструмент Кремля

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв публічно визнав, що месенджер Telegram є одним з інструментів у інформаційній війні проти України.
Головні тези:
- Telegram використовується Москвою для поширення російської пропаганди серед українців.
- Медведєв більше не приховує, що месенджер є інструментом впливу для команди Путіна.
- Незважаючи на недоліки, Telegram дає можливість владі України доносити правду до людей на тимчасово окупованих територіях.
Навіщо насправді Кремлю Telegram
За словами поплічника Путіна, використовуючи месенджер, який створив російський програміст Павло Дуров, влада "доносить свої матеріали до пересічного українця".
Тобто де-факто Дмитро Медведєв офіційно підтвердив, що за допомогою Telegram Кремль поширює російську пропаганду серед українців.
Окрім того, він почав виправдовуватися, що "наявність злочинної діяльності в Telegram не означає, що вона була схвалена засновником месенджера Павлом Дуровим".
За словами колишнього президента РФ, месенджером Telegram користується велика кількість росіян, зокрема і в зоні "СВО" (так російська пропаганда називає війну РФ проти України — ред.)
Що цікаво, на тлі останніх подій Медведєв також почав публічно вимагати, щоб офіційний Париж затримав й засновника Facebook Марка Цукерберга, а не лише росіянина Павла Дурова.
Буданов неодноразово попереджав про небезпеку через використання Telegram
За словами шефа української розвідки Кирила Буданова, месенджер Telegram є серйозною проблемою для національної безпеки України.
Що важливо розуміти, попри усі недоліки, Telegram допомагає інформаційно впливати на людей на тимчасово окупованих територіях України.
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