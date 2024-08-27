Як Росія використовує Telegram. Медведєв розкрив ще один інструмент Кремля

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв публічно визнав, що месенджер Telegram є одним з інструментів у інформаційній війні проти України.

Навіщо насправді Кремлю Telegram

За словами поплічника Путіна, використовуючи месенджер, який створив російський програміст Павло Дуров, влада "доносить свої матеріали до пересічного українця".

Тобто де-факто Дмитро Медведєв офіційно підтвердив, що за допомогою Telegram Кремль поширює російську пропаганду серед українців.

Окрім того, він почав виправдовуватися, що "наявність злочинної діяльності в Telegram не означає, що вона була схвалена засновником месенджера Павлом Дуровим".

За словами колишнього президента РФ, месенджером Telegram користується велика кількість росіян, зокрема і в зоні "СВО" (так російська пропаганда називає війну РФ проти України — ред.)

Телеграмом як месенджером користується величезна кількість наших людей, зокрема тих, які перебувають на лінії бойового зіткнення. І про це неодноразово говорив наш ворог, що вони не можуть це контролювати. А матеріали, які ми там (у Телеграмі) публікуємо, доходять до сприйняття пересічного українця. І в нього теж починаються розумові процеси, що все дещо інакше, ніж показують у них по телевізору. Тому це очевидно політична історія. І з нею необхідно розбиратися. Поширити

Що цікаво, на тлі останніх подій Медведєв також почав публічно вимагати, щоб офіційний Париж затримав й засновника Facebook Марка Цукерберга, а не лише росіянина Павла Дурова.

Буданов неодноразово попереджав про небезпеку через використання Telegram

За словами шефа української розвідки Кирила Буданова, месенджер Telegram є серйозною проблемою для національної безпеки України.

Тобто у нас будь-яка людина може зробити канал, почати на ньому писати все, що їй заманеться, а коли щось починають робити, прикриватися тим, що це свобода ЗМІ. Та це не свобода ЗМІ, це трошки інакше називається. Кирило Буданов Начальник ГУР МОУ

Що важливо розуміти, попри усі недоліки, Telegram допомагає інформаційно впливати на людей на тимчасово окупованих територіях України.