Как Россия использует Telegram. Медведев раскрыл еще один инструмент Кремля

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев публично признал, что мессенджер Telegram является одним из инструментов Москвы в информационной войне против Украины.
Главные тезисы
- Telegram используется Москвой для распространения российской пропаганды среди украинцев.
- Медведев больше не скрывает, что мессенджер является инструментом влияния для команды Путина.
- Несмотря на недостатки, Telegram дает возможность властям Украины доносить правду до людей на временно оккупированных территориях.
Зачем на самом деле Кремлю Telegram
По словам приспешника Путина, используя мессенджер, который создал российский программист Павел Дуров, власти РФ "доносят свои материалы до рядового украинца".
То есть, де-факто Дмитрий Медведев официально подтвердил, что с помощью Telegram Кремль распространяет российскую пропаганду среди населения Украины.
Кроме того, он начал оправдываться, что "наличие преступной деятельности в Telegram не означает, что она была одобрена основателем мессенджера Павлом Дуровым".
По словам бывшего президента РФ, мессенджером Telegram пользуется большое количество россиян, в том числе и в зоне "СВО" (так российская пропаганда называет войну РФ против Украины — ред.)
Что интересно, на фоне последних событий Медведев также начал публично требовать, чтобы официальный Париж задержал и основателя Facebook Марка Цукерберга, а не только россиянина Павла Дурова.
Буданов неоднократно предупреждал об опасности Telegram
По словам шефа украинской разведки Кирилла Буданова, мессенджер Telegram является серьезной проблемой для национальной безопасности Украины.
Что важно понимать, несмотря на все недостатки, Telegram помогает информационно влиять на людей на временно оккупированных территориях Украины.
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