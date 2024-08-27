Как Россия использует Telegram. Медведев раскрыл еще один инструмент Кремля

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев публично признал, что мессенджер Telegram является одним из инструментов Москвы в информационной войне против Украины.

Зачем на самом деле Кремлю Telegram

По словам приспешника Путина, используя мессенджер, который создал российский программист Павел Дуров, власти РФ "доносят свои материалы до рядового украинца".

То есть, де-факто Дмитрий Медведев официально подтвердил, что с помощью Telegram Кремль распространяет российскую пропаганду среди населения Украины.

Кроме того, он начал оправдываться, что "наличие преступной деятельности в Telegram не означает, что она была одобрена основателем мессенджера Павлом Дуровым".

По словам бывшего президента РФ, мессенджером Telegram пользуется большое количество россиян, в том числе и в зоне "СВО" (так российская пропаганда называет войну РФ против Украины — ред.)

Телеграммом как мессенджером пользуется огромное количество наших людей, в том числе находящихся на линии боевого столкновения. И об этом не раз говорил наш враг, что они не могут это контролировать. А материалы, которые мы там (в Телеграмме) публикуем, доходят до восприятия рядового украинца. И у него тоже начинаются мыслительные процессы, что все несколько иначе, чем показывают по телевизору. Поэтому это очевидно, что политическая история. И с ней нужно разбираться. Поделиться

Что интересно, на фоне последних событий Медведев также начал публично требовать, чтобы официальный Париж задержал и основателя Facebook Марка Цукерберга, а не только россиянина Павла Дурова.

Буданов неоднократно предупреждал об опасности Telegram

По словам шефа украинской разведки Кирилла Буданова, мессенджер Telegram является серьезной проблемой для национальной безопасности Украины.

То есть у нас любой человек может сделать канал, начать на нем писать все, что ему заблагорассудится, а когда что-то начинают делать, прикрываться тем, что это свобода СМИ. Но это не свобода СМИ, это немного иначе называется. Кирилл Буданов Начальник ГУР МОУ

Что важно понимать, несмотря на все недостатки, Telegram помогает информационно влиять на людей на временно оккупированных территориях Украины.