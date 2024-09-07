Буданов назвал Telegram угрозой национальной безопасности Украины

Telegram представляет угрозу национальной безопасности Украины — Буданов

На вопрос о том, можно ли считать Telegram вредным, Буданов ответил утвердительно.

Я никогда не боялся этого сказать. Прямо говорю, Telegram — это угроза нашей национальной безопасности. Я это говорю совершенно прямо, и мы это даже документально делали. Кирилл Буданов Начальник ГУР

По его словам, исследования подтверждают, что Telegram стал основным источником информации для украинского общества. При этом руководитель ГУР отметил, что не поддерживает закрытие Telegram в Украине.

Я не за то, чтобы его взять и закрыть. Это, кстати, достаточно тяжело сделать, но возможно. Я выступаю за то, чтобы "офизичить" все эти Telegram-каналы. Если вы хотите освещать новости, пожалуйста, зарегистрируйтесь. Поделиться

Начальник военной разведки также отметил, что заблокировать Telegram, как российские соцсети Одноклассники и Вконтакте, технически труднее, но это возможно. Буданов также отметил, что Twitter (Х) не вреден для украинцев.

Что будет с Telegram в Украине

По словам юриста Екатерины Ткачук, по состоянию на сегодняшний день проблема заключается не только в несовершенстве правового регулирования, что стало причиной отправки на доработку законопроекта №11115.

Нельзя также игнорировать проблемы в технической возможности реализации такого запрета.

Многие проводят параллели с "ВКонтакте" и "Одноклассники". Однако тогда речь шла о блокировке веб-сайтов, имеющих свое доменное имя и IP-адрес. Заблокировать их проблем нет. Зато с приложениями ситуация иная, — подчеркнула Екатерина Ткачук. Поделиться

Как отмечает юрист, даже если Украине удастся договориться об удалении приложения Telegram из App Store и Google Play, украинцы все равно смогут получить к ним доступ, воспользовавшись VPN-сервисами.

Эксперт также напомнила, что даже процесс блокировки "ВКонтакте" и "Одноклассники" не был простым.