Буданов назвал Telegram угрозой национальной безопасности Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Буданов назвал Telegram угрозой национальной безопасности Украины

Telegram
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Источник:  Радио "Хартия"

Telegram представляет угрозу национальной безопасности Украины. Закрыть его в Украине сложно технически, но возможно. Такого мнения придерживается начальник ГУР Кирилл Буданов.

Главные тезисы

  • Telegram представляет угрозу национальной безопасности Украины, согласно мнению Кирилла Буданова.
  • Закрытие Telegram в Украине технически сложно, но возможно. Необходима комплексная стратегия исследований и правового регулирования.
  • Правовые и технические сложности могут затруднить процесс регулирования Telegram в Украине.
  • Даже в случае удаления Telegram из App Store и Google Play, украинцы смогут обходить блокировку через VPN-сервисы, подчеркивает юрист Екатерина Ткачук.

Telegram представляет угрозу национальной безопасности Украины — Буданов

На вопрос о том, можно ли считать Telegram вредным, Буданов ответил утвердительно.

Я никогда не боялся этого сказать. Прямо говорю, Telegram — это угроза нашей национальной безопасности. Я это говорю совершенно прямо, и мы это даже документально делали.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Начальник ГУР

По его словам, исследования подтверждают, что Telegram стал основным источником информации для украинского общества. При этом руководитель ГУР отметил, что не поддерживает закрытие Telegram в Украине.

Я не за то, чтобы его взять и закрыть. Это, кстати, достаточно тяжело сделать, но возможно. Я выступаю за то, чтобы "офизичить" все эти Telegram-каналы. Если вы хотите освещать новости, пожалуйста, зарегистрируйтесь.

Начальник военной разведки также отметил, что заблокировать Telegram, как российские соцсети Одноклассники и Вконтакте, технически труднее, но это возможно. Буданов также отметил, что Twitter (Х) не вреден для украинцев.

Что будет с Telegram в Украине

По словам юриста Екатерины Ткачук, по состоянию на сегодняшний день проблема заключается не только в несовершенстве правового регулирования, что стало причиной отправки на доработку законопроекта №11115.

Нельзя также игнорировать проблемы в технической возможности реализации такого запрета.

Многие проводят параллели с "ВКонтакте" и "Одноклассники". Однако тогда речь шла о блокировке веб-сайтов, имеющих свое доменное имя и IP-адрес. Заблокировать их проблем нет. Зато с приложениями ситуация иная, — подчеркнула Екатерина Ткачук.

Как отмечает юрист, даже если Украине удастся договориться об удалении приложения Telegram из App Store и Google Play, украинцы все равно смогут получить к ним доступ, воспользовавшись VPN-сервисами.

Эксперт также напомнила, что даже процесс блокировки "ВКонтакте" и "Одноклассники" не был простым.

Тогда многие провайдеры просто не понимали, как им действовать. А учитывая, что с Telegram ситуация значительно сложнее — вполне возможно, что в Украине этот процесс закончится так же, как и в России. То есть ничем, предупредила она.

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