Заблокируют ли в Украине Telegram. Юрист указала на важные нюансы
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Технологии
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Заблокируют ли в Украине Telegram. Юрист указала на важные нюансы

Telegram
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Источник:  УНИАН

Юрист Екатерина Ткачук отмечает, что в Украине могут принять законопроект об официальном запрете Telegram, однако де-факто это будет очень сложно сделать.

Главные тезисы

  • Есть техническая сложность для реализации запрета Telegram в Украине.
  • Украинцы могут продолжать пользоваться российским приложением, используя VPN-сервисы.
  • Среди безопасных альтернатив Telegram украинский эксперт называет Signal, Viber и WhatsApp.

Что будет с Telegram в Украине

По словам эксперта, по состоянию на сегодняшний день проблема заключается не только в несовершенстве правового регулирования, что стало причиной отправки на доработку законопроекта №11115.

Нельзя также игнорировать проблемы в технической возможности реализации такого запрета.

Многие проводят параллели с "ВКонтакте" и "Одноклассники". Однако тогда речь шла о блокировке веб-сайтов, имеющих свое доменное имя и IP-адрес. Заблокировать их — проблем нет. Зато с приложениями ситуация иная, — подчеркнула Екатерина Ткачук.

Как отмечает юрист, даже если Украине удастся договориться об удалении приложения Telegram из App Store и Google Play — украинцы все равно смогут получить к ним доступ, воспользовавшись VPN-сервисами.

Эксперт также напомнила, что даже процесс блокировки "ВКонтакте" и "Одноклассники" не был простым.

Тогда многие провайдеры просто не понимали, как им действовать. А учитывая, что с Telegram ситуация значительно сложнее — вполне возможно, что в Украине этот процесс закончится так же, как и в России. То есть — ничем, — предупредила она.

Существуют безопасные альтернативы Telegram

По мнению украинского эксперта по кибербезопасности Константина Корсуна, арест основателя Telegram Павла Дурова, вполне возможно, станет "началом конца" для этого мессенджера.

Он также отметил, что вопрос заключается в том, как стремительно этот конец наступит.

Безусловно, следующим шагом могут стать запросы на экстрадицию от США и других стран, у которых очень похожи претензии к владельцу Telegram, — подчеркнул Константин Корсун.

Эксперт по кибербезопасности не скрывает, что поддерживает такие решения, а также агитирует за отказ от Telegram в Украине.

Telegram — последний в списке мессенджеров. Более безопасных мессенджеров куча. Это Signal, массово используемый в Украине. А если мы говорим о Telegram как соцсети, то есть каналах, то это Viber и WhatsApp, — подытожил Корсун.

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