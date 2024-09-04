Заблокируют ли в Украине Telegram. Юрист указала на важные нюансы

Юрист Екатерина Ткачук отмечает, что в Украине могут принять законопроект об официальном запрете Telegram, однако де-факто это будет очень сложно сделать.

Что будет с Telegram в Украине

По словам эксперта, по состоянию на сегодняшний день проблема заключается не только в несовершенстве правового регулирования, что стало причиной отправки на доработку законопроекта №11115.

Нельзя также игнорировать проблемы в технической возможности реализации такого запрета.

Многие проводят параллели с "ВКонтакте" и "Одноклассники". Однако тогда речь шла о блокировке веб-сайтов, имеющих свое доменное имя и IP-адрес. Заблокировать их — проблем нет. Зато с приложениями ситуация иная, — подчеркнула Екатерина Ткачук. Поделиться

Как отмечает юрист, даже если Украине удастся договориться об удалении приложения Telegram из App Store и Google Play — украинцы все равно смогут получить к ним доступ, воспользовавшись VPN-сервисами.

Эксперт также напомнила, что даже процесс блокировки "ВКонтакте" и "Одноклассники" не был простым.

Тогда многие провайдеры просто не понимали, как им действовать. А учитывая, что с Telegram ситуация значительно сложнее — вполне возможно, что в Украине этот процесс закончится так же, как и в России. То есть — ничем, — предупредила она. Поделиться

Существуют безопасные альтернативы Telegram

По мнению украинского эксперта по кибербезопасности Константина Корсуна, арест основателя Telegram Павла Дурова, вполне возможно, станет "началом конца" для этого мессенджера.

Он также отметил, что вопрос заключается в том, как стремительно этот конец наступит.

Безусловно, следующим шагом могут стать запросы на экстрадицию от США и других стран, у которых очень похожи претензии к владельцу Telegram, — подчеркнул Константин Корсун. Поделиться

Эксперт по кибербезопасности не скрывает, что поддерживает такие решения, а также агитирует за отказ от Telegram в Украине.