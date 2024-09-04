Заблокируют ли в Украине Telegram. Юрист указала на важные нюансы

Юрист Екатерина Ткачук отмечает, что в Украине могут принять законопроект об официальном запрете Telegram, однако де-факто это будет очень сложно сделать.
Главные тезисы
- Есть техническая сложность для реализации запрета Telegram в Украине.
- Украинцы могут продолжать пользоваться российским приложением, используя VPN-сервисы.
- Среди безопасных альтернатив Telegram украинский эксперт называет Signal, Viber и WhatsApp.
Что будет с Telegram в Украине
По словам эксперта, по состоянию на сегодняшний день проблема заключается не только в несовершенстве правового регулирования, что стало причиной отправки на доработку законопроекта №11115.
Нельзя также игнорировать проблемы в технической возможности реализации такого запрета.
Как отмечает юрист, даже если Украине удастся договориться об удалении приложения Telegram из App Store и Google Play — украинцы все равно смогут получить к ним доступ, воспользовавшись VPN-сервисами.
Эксперт также напомнила, что даже процесс блокировки "ВКонтакте" и "Одноклассники" не был простым.
Существуют безопасные альтернативы Telegram
По мнению украинского эксперта по кибербезопасности Константина Корсуна, арест основателя Telegram Павла Дурова, вполне возможно, станет "началом конца" для этого мессенджера.
Он также отметил, что вопрос заключается в том, как стремительно этот конец наступит.
Эксперт по кибербезопасности не скрывает, что поддерживает такие решения, а также агитирует за отказ от Telegram в Украине.
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