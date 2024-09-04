Чи заблокують в Україні Telegram. Юристка вказала на важливі нюанси

Юристка Катерина Ткачук зазначає, що в Україні можуть ухвалити законопроєкт про офіційну заборону Telegram, однак де-факто це буде дуже важко зробити.

Що буде з Telegram в Україні

За словами експертки, станом на сьогодні проблема полягає не тільки в недосконалості правового регулювання, що стало причиною відправки на доопрацювання законопроєкту №11115.

Не можна також ігнорувати проблеми в технічній можливості реалізації такої заборони.

Багато хто проводить паралелі з "ВКонтакте" та "Одноклассники". Однак тоді йшлося про блокування веб-сайтів, які мають своє доменне імʼя та IP-адресу. Заблокувати їх — проблем немає. Натомість з додатками ситуація інша, — наголосила Катерина Ткачук. Поширити

Як зазначає юристка, навіть якщо Україні вдасться домовитися про видалення додатку Telegram з App Store та Google Play — українці все одно зможуть отримати до них доступ, скориставшись VPN-сервісами.

Експертка також нагадала, що навіть процес блокування "ВКонтакте" та "Одноклассники" не був простим.

Тоді багато провайдерів просто не розуміли, як їм діяти. А враховуючи те, що з Telegram ситуація значно складніша — цілком можливо, що в Україні цей процес закінчиться так само, як і у Росії. Тобто — нічим, — попередила вона. Поширити

Які існують безпечні альтернативи Telegram

На переконання українського експерта з кібербезпеки Костянтина Корсуна, арешт засновника Telegram Павла Дурова, цілком можливо, стане "початком кінця" для цього месенджера.

Він також зазначив, що питання полягає в тому, як стрімко цей кінець настане.

Безумовно, наступним кроком можуть стати запити на екстрадицію від США та інших країн, у яких дуже схожі претензії до власника Telegram, — наголосив Костянтин Корсун. Поширити

Експерт з кібербезпеки не приховує, що підтримує такі рішення, а також агітує за відмову від Telegram в Україні.