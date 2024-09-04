Чи заблокують в Україні Telegram. Юристка вказала на важливі нюанси
Категорія
Технології
Дата публікації

Чи заблокують в Україні Telegram. Юристка вказала на важливі нюанси

Telegram
Джерело:  УНІАН

Юристка Катерина Ткачук зазначає, що в Україні можуть ухвалити законопроєкт про офіційну заборону Telegram, однак де-факто це буде дуже важко зробити.

Головні тези:

  • Існує технічна складність для реалізації заборони Telegram в Україні.
  • Українці можуть продовжувати користуватися російським застосунком, використовуючи VPN-сервіси.
  • Серед безпечних альтернатив Telegram український експерт називає Signal, Viber і WhatsApp.

Що буде з Telegram в Україні

За словами експертки, станом на сьогодні проблема полягає не тільки в недосконалості правового регулювання, що стало причиною відправки на доопрацювання законопроєкту №11115.

Не можна також ігнорувати проблеми в технічній можливості реалізації такої заборони.

Багато хто проводить паралелі з "ВКонтакте" та "Одноклассники". Однак тоді йшлося про блокування веб-сайтів, які мають своє доменне імʼя та IP-адресу. Заблокувати їх — проблем немає. Натомість з додатками ситуація інша, — наголосила Катерина Ткачук.

Як зазначає юристка, навіть якщо Україні вдасться домовитися про видалення додатку Telegram з App Store та Google Play — українці все одно зможуть отримати до них доступ, скориставшись VPN-сервісами.

Експертка також нагадала, що навіть процес блокування "ВКонтакте" та "Одноклассники" не був простим.

Тоді багато провайдерів просто не розуміли, як їм діяти. А враховуючи те, що з Telegram ситуація значно складніша — цілком можливо, що в Україні цей процес закінчиться так само, як і у Росії. Тобто — нічим, — попередила вона.

Які існують безпечні альтернативи Telegram

На переконання українського експерта з кібербезпеки Костянтина Корсуна, арешт засновника Telegram Павла Дурова, цілком можливо, стане "початком кінця" для цього месенджера.

Він також зазначив, що питання полягає в тому, як стрімко цей кінець настане.

Безумовно, наступним кроком можуть стати запити на екстрадицію від США та інших країн, у яких дуже схожі претензії до власника Telegram, — наголосив Костянтин Корсун.

Експерт з кібербезпеки не приховує, що підтримує такі рішення, а також агітує за відмову від Telegram в Україні.

Telegram — останній у списку месенджерів. Більш безпечних месенджерів купа. Це Signal, який масово використовується в Україні. А якщо ми говоримо про Telegram як соцмережу, тобто канали, то це Viber і WhatsApp, — підсумував Корсун.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Франції висунули звинувачення засновнику Telegram Павлу Дурову
Павло Дуров
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Як Росія використовує Telegram. Медведєв розкрив ще один інструмент Кремля
Медведєв
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Крах Дурова та кінець Telegram. Які існують альтернативи небезпечному месенджеру
Telegram

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?