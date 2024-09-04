Чи заблокують в Україні Telegram. Юристка вказала на важливі нюанси

Юристка Катерина Ткачук зазначає, що в Україні можуть ухвалити законопроєкт про офіційну заборону Telegram, однак де-факто це буде дуже важко зробити.
Головні тези:
- Існує технічна складність для реалізації заборони Telegram в Україні.
- Українці можуть продовжувати користуватися російським застосунком, використовуючи VPN-сервіси.
- Серед безпечних альтернатив Telegram український експерт називає Signal, Viber і WhatsApp.
Що буде з Telegram в Україні
За словами експертки, станом на сьогодні проблема полягає не тільки в недосконалості правового регулювання, що стало причиною відправки на доопрацювання законопроєкту №11115.
Не можна також ігнорувати проблеми в технічній можливості реалізації такої заборони.
Як зазначає юристка, навіть якщо Україні вдасться домовитися про видалення додатку Telegram з App Store та Google Play — українці все одно зможуть отримати до них доступ, скориставшись VPN-сервісами.
Експертка також нагадала, що навіть процес блокування "ВКонтакте" та "Одноклассники" не був простим.
Які існують безпечні альтернативи Telegram
На переконання українського експерта з кібербезпеки Костянтина Корсуна, арешт засновника Telegram Павла Дурова, цілком можливо, стане "початком кінця" для цього месенджера.
Він також зазначив, що питання полягає в тому, як стрімко цей кінець настане.
Експерт з кібербезпеки не приховує, що підтримує такі рішення, а також агітує за відмову від Telegram в Україні.
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