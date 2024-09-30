РФ вербує молодь у Telegram для вчинення диверсій у ЄС — розслідування OCCRP

Кількість молоді з проросійськими поглядами в Європі, яку вербує нелегальна мережа через Telegram для диверсій у країнах ЄС, зростає.

Як спецслужби РФ Telegram вербують молодь для вчинення подальших у ЄС

За даними журналістського розслідування, через Telegram молодих людей активно залучають до саботажу, підривів інфраструктури, підпалів і навіть вбивств.

Західні спецслужби підозрюють, що за цими діями стоять російські спецслужби.

У розслідуванні наведено приклад вигаданого персонажа Валерія Іванова, до якого через акаунт "Привет Бот" зверталися з пропозицією за гроші вчиняти саботаж, як-от підпали військових об'єктів НАТО або вбивства.

Подібні Telegram-канали, які займаються вербуванням, активно рекламуються в проросійських медіа, зокрема на каналі Grey Zone, пов'язаному з ПВК "Вагнер". Ця тактика, яку експерти називають "трешовою риболовлею", має низький рівень успіху, але є дешевою для Росії і здатною створювати хаос у західних суспільствах, що відповідає цілям Кремля, — зазначають журналісти Поширити

Попри арешти організаторів у різних європейських країнах, вербування через Telegram та інші соціальні мережі триває.

OCCRP — міжнародна неурядова організація журналістських розслідувань, заснована у 2006 році, яка спеціалізується на темах організованої злочинності, корупції та незаконної діяльності. Організація об’єднує журналістів з різних країн для проведення спільних розслідувань і розкриття зловживань владою.

Чому небезпечно використовувати Telegram

Месенджер Telegram не захищає персональні дані користувачів та зберігає навіть видалені повідомлення. Журналісти online.ua спробували з’ясувати, чи може особиста інформація українців потрапити до ФСБ.

Крім того, Telegram неодноразово звинувачували у розповсюдженні ненависті, порнографії та торгівлі наркотиками та контрабандою. Месенджер безкарно використовують терористичні угруповання, такі як ІДІЛ.

Одним з прикладів безсоромного зливу особистих даних месенджером до ФСБ є історія журналіста Ігоря Бондаренка.

Чоловік намагався покинути окуповану частину Херсона, але його схопили.

За словами шефа української розвідки Кирила Буданова, месенджер Telegram є серйозною проблемою для національної безпеки України.