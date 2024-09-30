РФ вербует молодежь в Telegram для диверсий в ЕС — расследование OCCRP

Число молодежи с пророссийскими взглядами в Европе, вербуемой нелегальной сетью через Telegram для диверсий в странах ЕС, растет.
Главные тезисы
- Число молодежи с пророссийскими взглядами, вербуемой через Telegram для диверсий в странах ЕС, по данным расследования OCCRP, продолжает расти.
- Telegram активно используется для вербовки молодых людей к саботажу, подрывам инфраструктуры и даже убийствам в Европе.
- Эксперты считают тактику вербовки через Telegram “трешевой рыбалкой” с низким уровнем успеха, но способной создавать хаос и служить интересам Кремля.
- Использование мессенджера Telegram может быть опасным, так как он не защищает персональные данные пользователей и может использоваться террористическими группировками.
Как спецслужбы РФ Telegram вербуют молодежь для дальнейших в ЕС
По данным журналистского расследования, через Telegram молодых людей активно привлекают к саботажу, подрывам инфраструктуры, поджогам и даже убийствам.
Западные спецслужбы подозревают, что за этими действиями стоят российские спецслужбы.
В расследовании приведен пример вымышленного персонажа Валерия Иванова, к которому через аккаунт "Привет Бот" обращались с предложением за деньги совершать саботаж, например, поджог военных объектов НАТО или убийства.
Несмотря на аресты организаторов в разных европейских странах, вербовка через Telegram и другие социальные сети продолжается.
OCCRP — международная неправительственная организация журналистских расследований, основанная в 2006 году, специализирующаяся на темах организованной преступности, коррупции и незаконной деятельности. Организация объединяет журналистов из разных стран для проведения совместных расследований и раскрываемости злоупотреблений властью.
Почему опасно использовать Telegram
Мессенджер Telegram не защищает персональные данные пользователей и сохраняет даже удаленные сообщения. Журналисты online.ua попытались выяснить, может ли личная информация украинцев попасть в ФСБ.
Кроме того, Telegram неоднократно обвинялся в распространении ненависти, порнографии и торговли наркотиками и контрабандой. Мессенджер безнаказанно используют террористические группировки, такие как ИГИЛ.
Одним из примеров беззастенчивого слива личных данных мессенджером в ФСБ является история журналиста Игоря Бондаренко.
Мужчина пытался покинуть оккупированную часть Херсона, но его схватили.
По словам шефа украинской разведки Кирилла Буданова, мессенджер Telegram является серьезной проблемой национальной безопасности Украины.
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