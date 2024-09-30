РФ вербует молодежь в Telegram для диверсий в ЕС — расследование OCCRP

Число молодежи с пророссийскими взглядами в Европе, вербуемой нелегальной сетью через Telegram для диверсий в странах ЕС, растет.

Как спецслужбы РФ Telegram вербуют молодежь для дальнейших в ЕС

По данным журналистского расследования, через Telegram молодых людей активно привлекают к саботажу, подрывам инфраструктуры, поджогам и даже убийствам.

Западные спецслужбы подозревают, что за этими действиями стоят российские спецслужбы.

В расследовании приведен пример вымышленного персонажа Валерия Иванова, к которому через аккаунт "Привет Бот" обращались с предложением за деньги совершать саботаж, например, поджог военных объектов НАТО или убийства.

Подобные Telegram-каналы, занимающиеся вербовкой, активно рекламируются в пророссийских медиа, в частности, на канале Grey Zone, связанном с ПВК "Вагнер". Эта тактика, которую эксперты называют "трешевой рыбалкой", имеет низкий уровень успеха, но дешева для России и способна создавать хаос в западных обществах, отвечающий целям Кремля, — отмечают журналисты. Поделиться

Несмотря на аресты организаторов в разных европейских странах, вербовка через Telegram и другие социальные сети продолжается.

OCCRP — международная неправительственная организация журналистских расследований, основанная в 2006 году, специализирующаяся на темах организованной преступности, коррупции и незаконной деятельности. Организация объединяет журналистов из разных стран для проведения совместных расследований и раскрываемости злоупотреблений властью.

Почему опасно использовать Telegram

Мессенджер Telegram не защищает персональные данные пользователей и сохраняет даже удаленные сообщения. Журналисты online.ua попытались выяснить, может ли личная информация украинцев попасть в ФСБ.

Кроме того, Telegram неоднократно обвинялся в распространении ненависти, порнографии и торговли наркотиками и контрабандой. Мессенджер безнаказанно используют террористические группировки, такие как ИГИЛ.

Одним из примеров беззастенчивого слива личных данных мессенджером в ФСБ является история журналиста Игоря Бондаренко.

Мужчина пытался покинуть оккупированную часть Херсона, но его схватили.

По словам шефа украинской разведки Кирилла Буданова, мессенджер Telegram является серьезной проблемой национальной безопасности Украины.