Неудобная правда. Владелец Telegram Дуров сотрудничает с российскими властями — заблокирован ряд каналов

Телеграмм удалил несколько каналов, которые размещали неудобную для российских властей информацию о войне, в том числе канал-миллионник ВЧК-ОГПУ. По мнению украинского журналиста Дениса Казанского, это свидетельствует об открытом сотрудничестве с Кремлем владельца мессенджера Павла Дурова.
Главные тезисы
- Украинский журналист Денис Казанский утверждает, что удаление неудобных для российских властей каналов в Telegram свидетельствует о сотрудничестве Павла Дурова с Кремлем.
- Блогер Денис Казанский опасается, что блокировка каналов является началом конца для Telegram из-за сотрудничества владельца мессенджера с российскими властями.
- Решение Павла Дурова блокировать каналы с неблагоприятной информацией для российских властей вызвало критику со стороны журналистов и общественности.
Telegram сотрудничает с российскими властями — заблокирован ряд каналов
Как сообщают администраторы ВЧК-ОГПУ, их ссылки сразу оказались в руках лиц, связанных с российскими властями.
Это означает, что любой канал, неудобный властям РФ, может теперь исчезнуть в любой момент, — считает Казанский.
Журналист отметил, что, вероятно, это начало конца Telegram.
Очередная наглядная история о том, что россияне никогда не смогут создать ничего хорошего, потому что в тот момент, когда это выходит, всегда приходит чекист и превращает все достижения в говно.
Украинский общественный деятель Дмитрий Золотухин тоже высказался по поводу действий администрации Telegram.
По словам Золотухина, канал "последние два года канал интенсивно постил прилеты на территории России, оперативную информацию о неудачах российских служб и деталях корпоративных конфликтов".
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