Неудобная правда. Владелец Telegram Дуров сотрудничает с российскими властями — заблокирован ряд каналов

Телеграмм удалил несколько каналов, которые размещали неудобную для российских властей информацию о войне, в том числе канал-миллионник ВЧК-ОГПУ. По мнению украинского журналиста Дениса Казанского, это свидетельствует об открытом сотрудничестве с Кремлем владельца мессенджера Павла Дурова.

Telegram сотрудничает с российскими властями — заблокирован ряд каналов

Как сообщают администраторы ВЧК-ОГПУ, их ссылки сразу оказались в руках лиц, связанных с российскими властями.

По словам блогера Дениса Казанского, это свидетельствует о том, что Павел Дуров пошел на сотрудничество с Кремлем и по решению российского суда заблокировал целый список неудобных российским властям пабликов. Поделиться

Это означает, что любой канал, неудобный властям РФ, может теперь исчезнуть в любой момент, — считает Казанский.

Журналист отметил, что, вероятно, это начало конца Telegram.

Очередная наглядная история о том, что россияне никогда не смогут создать ничего хорошего, потому что в тот момент, когда это выходит, всегда приходит чекист и превращает все достижения в говно.

Украинский общественный деятель Дмитрий Золотухин тоже высказался по поводу действий администрации Telegram.

Администрация Телеграмм без предупреждения или какого-либо административного влияния безвозвратно удалила канал ВЧК-ОГПУ, за которым я следил с 2019 года. Одной из гипотез было, что канал принадлежал кругам, близким к правоохранительной системе РФ, возможно, к МВД. Потом либо был выкуплен, либо нашлись умелые инвесторы. Поделиться

По словам Золотухина, канал "последние два года канал интенсивно постил прилеты на территории России, оперативную информацию о неудачах российских служб и деталях корпоративных конфликтов".