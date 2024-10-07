В Раде ограничат использование Telegram

В Верховной Раде будет введено ограничение на использование мессенджера Telegram в служебных целях. Это решение было принято на основе рекомендаций Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Главные тезисы
- Верховная Рада Украины вводит ограничения на использование Telegram в служебных целях на основе рекомендаций нацбезопасности.
- Меры безопасности включают двухфакторную авторизацию, блокировку компьютеров и запрет передачи служебной информации через Telegram.
- Ограничения касаются госслужащих, военных и работников сектора безопасности в целях минимизации угроз со стороны РФ.
- Решение принято после обнаружения доступа российских спецслужб к личной переписке пользователей Telegram.
- Использование Telegram в Верховной Раде будет разрешено только в личных целях и для лиц, для которых это необходимо в рамках служебных обязанностей.
Что известно об ограниченном использовании Telegram в ВР
Как сообщил председатель комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин, согласно распоряжению, введены следующие меры безопасности:
Двухфакторная авторизация обязательна, а синхронизации контактов не должно быть. Также работники должны блокировать компьютеры, оставляя их без присмотра.
Запрет передачи служебной информации через Telegram.
Запрещение использования Telegram на служебных компьютерах или на личных устройствах, используемых в работе.
Техническая блокировка мессенджера и фиксация попыток несанкционированного доступа к Telegram на рабочих устройствах.
Эти ограничения относятся исключительно к аппарату Совета и не ограничивают использование мессенджера в личных целях.
В Украине запретили госслужащим и военным пользоваться Telegram
Как сообщает Совет нацбезопасности и обороны Украины, это решение было принято с целью минимизировать угрозы со стороны страны-агрессорки РФ.
Теперь будет действовать запрет на установку и использование Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий — операторов критической инфраструктуры.
Следует также обратить внимание на то, что исключение будут составлять только те лица, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей.
Как известно, недавно шеф украинской разведки Кирилл Буданов привел обоснованные данные о наличии у российских спецслужб доступа к личной переписке пользователей Telegram, даже удаленных сообщений, а также их персональных данных.
Кроме того, отмечается, что этот мессенджер активно используется врагом для кибератак, распространения фишинга и вредоносного программного обеспечения, установки геолокации пользователей, корректировки ракетных ударов и т.д.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-