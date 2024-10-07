В Раде ограничат использование Telegram

В Верховной Раде будет введено ограничение на использование мессенджера Telegram в служебных целях. Это решение было принято на основе рекомендаций Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Что известно об ограниченном использовании Telegram в ВР

Как сообщил председатель комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин, согласно распоряжению, введены следующие меры безопасности:

Двухфакторная авторизация обязательна, а синхронизации контактов не должно быть. Также работники должны блокировать компьютеры, оставляя их без присмотра.

Запрет передачи служебной информации через Telegram.

Запрещение использования Telegram на служебных компьютерах или на личных устройствах, используемых в работе.

Техническая блокировка мессенджера и фиксация попыток несанкционированного доступа к Telegram на рабочих устройствах.

Такие меры обоснованы тем, что в прошлом посторонние получали доступ к данным госслужащих через Telegram или создавали фальшивые аккаунты, как это произошло с поддельным каналом спикера Руслана Стефанчука. Поделиться

Эти ограничения относятся исключительно к аппарату Совета и не ограничивают использование мессенджера в личных целях.

В Украине запретили госслужащим и военным пользоваться Telegram

Как сообщает Совет нацбезопасности и обороны Украины, это решение было принято с целью минимизировать угрозы со стороны страны-агрессорки РФ.

Теперь будет действовать запрет на установку и использование Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий — операторов критической инфраструктуры.

Следует также обратить внимание на то, что исключение будут составлять только те лица, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей.

Как известно, недавно шеф украинской разведки Кирилл Буданов привел обоснованные данные о наличии у российских спецслужб доступа к личной переписке пользователей Telegram, даже удаленных сообщений, а также их персональных данных.

Я всегда выступал и выступаю за свободу слова, но вопрос Telegram — это вопрос не свободы слова, это вопрос национальной безопасности, — отмечал Кирилл Буданов. Поделиться