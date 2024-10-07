У Раді обмежать використання Telegram

У Верховній Раді введуть обмеження на використання месенджера Telegram у службових цілях. Це рішення прийняли на основі рекомендацій Ради національної безпеки й оборони України.

Що відомо про обмежене використання Telegram у ВР

Як повідомив голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, згідно з розпорядженням, запроваджено наступні заходи безпеки:

Двофакторна авторизація є обов'язковою, а синхронізації контактів не має бути. Також працівники повинні блокувати комп'ютери, залишаючи їх без нагляду.

Заборона передачі службової інформації через Telegram.

Заборона використання Telegram на службових комп'ютерах або на особистих пристроях, що використовуються в роботі.

Технічні блокування месенджера і фіксація спроб несанкціонованого доступу до Telegram на робочих пристроях.

Такі заходи обґрунтовані тим, що в минулому сторонні особи отримували доступ до даних держслужбовців через Telegram або створювали фальшиві акаунти, як це сталося з підробленим каналом спікера Руслана Стефанчука. Поширити

Ці обмеження стосуються виключно апарату Ради і не обмежують використання месенджера в особистих цілях.

В Україні заборонили держслужбовцям і військовим користуватися Telegram

Як повідомляє Рада нацбезпеки та оборони України, це рішення було ухвалене, щоб мінімізувати загрози з боку країни-агресорки РФ.

Тепер буде діяти заборона щодо встановлення та використання Telegram на службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки і оборони, а також підприємств — операторів критичної інфраструктури.

Варто також звернути увагу на те, виняток становитимуть лише ті особи, для яких використання цього месенджера є частиною службових обов'язків.

Як відомо, нещодавно шеф української розвідки Кирило Буданов навів обґрунтовані дані щодо наявності у російських спецслужб доступу до особистого листування користувачів Telegram, навіть видалених повідомлень, а також їх персональних даних.

Я завжди виступав і виступаю за свободу слова, але питання Telegram — це питання не свободи слова, це питання національної безпеки, — зазначав Кирило Буданов. Поширити