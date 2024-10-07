У Раді обмежать використання Telegram

У Верховній Раді введуть обмеження на використання месенджера Telegram у службових цілях. Це рішення прийняли на основі рекомендацій Ради національної безпеки й оборони України.
Головні тези:
- За рішенням Ради національної безпеки України введено обмеження на використання Telegram в апараті Верховної Ради для мінімізації загроз національній безпеці.
- Цільові заходи безпеки включають двофакторну авторизацію, блокування комп'ютерів без нагляду та заборону передачі інформації через Telegram.
- Заборона використання месенджера на службових пристроях стосується держслужбовців, військовослужбовців та працівників критичної інфраструктури.
- Доступ ворогів до конфіденційної інформації через Telegram та загрози кібератак є ключовими аргументами за обмеження використання цього месенджера.
- Обмеження стосуються лише службового використання Telegram, залишаючи його доступним для особистих цілей в Україні.
Що відомо про обмежене використання Telegram у ВР
Як повідомив голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, згідно з розпорядженням, запроваджено наступні заходи безпеки:
Двофакторна авторизація є обов'язковою, а синхронізації контактів не має бути. Також працівники повинні блокувати комп'ютери, залишаючи їх без нагляду.
Заборона передачі службової інформації через Telegram.
Заборона використання Telegram на службових комп'ютерах або на особистих пристроях, що використовуються в роботі.
Технічні блокування месенджера і фіксація спроб несанкціонованого доступу до Telegram на робочих пристроях.
Ці обмеження стосуються виключно апарату Ради і не обмежують використання месенджера в особистих цілях.
В Україні заборонили держслужбовцям і військовим користуватися Telegram
Як повідомляє Рада нацбезпеки та оборони України, це рішення було ухвалене, щоб мінімізувати загрози з боку країни-агресорки РФ.
Тепер буде діяти заборона щодо встановлення та використання Telegram на службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки і оборони, а також підприємств — операторів критичної інфраструктури.
Варто також звернути увагу на те, виняток становитимуть лише ті особи, для яких використання цього месенджера є частиною службових обов'язків.
Як відомо, нещодавно шеф української розвідки Кирило Буданов навів обґрунтовані дані щодо наявності у російських спецслужб доступу до особистого листування користувачів Telegram, навіть видалених повідомлень, а також їх персональних даних.
Окрім того, наголошується, що цей месенджер активно використовується ворогом для кібератак, розповсюдження фішингу та шкідливого програмного забезпечення, встановлення геолокації користувачів, корегування ракетних ударів тощо.
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