Власники iPhone почали масово скаржитися на Telegram

Користувачі iPhone не приховують свого обурення через перегрів акумулятора та швидку втрату заряду після оновлення мобільного клієнта Telegram до версії 11.5.2.

Telegram знову потрапив під шквал критики

Журналісти звернули увагу на те, що протягом лише двох днів сторінці Telegram в App Store з'явилися десятки скарг.

Як виявилося, з новою неочікуваною проблемою зіткнулися власники різних моделей iPhone, що працюють під управлінням iOS 18 (також різних версій).

Окрім того, наголошується, що застосунок став активніше працювати у фоновому режимі.

За словами користувачів, проблема з нагріванням найчастіше трапляються під час перегляду аудіо- та відеоконтенту.

На момент написання новини рішення проблеми відсутнє, окрім як примусово закривати додаток Telegram через меню багатозадачності. А поки залишається тільки чекати, поки розробники месенджера оптимізують його роботу. Поширити

Що відомо про попередні скарги користувачів

Що важливо розуміти, нещодавно користувачі iPhone 15 Pro / 15 Pro Max, які оновилися до iOS 18.2, скаржилися на перегрів смартфонів під час використання генеративного ШІ Apple Intelligence.

Окрім того, наголошувалося, що у власників iPhone 16 ШІ-функції проблем не викликають.

На цьому тлі експерти уже озвучили припущення, що ймовірна причина перегріву в тому, що функції штучного інтелекту Apple обробляються на пристрої локально.

Це відбувається заради конфіденційності даних користувача, про що не раз заявляла компанія.