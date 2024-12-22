Владельцы iPhone начали массово жаловаться на Telegram

Пользователи iPhone не скрывают своего возмущения из-за перегрева аккумулятора и быстрой потери заряда после обновления мобильного клиента Telegram до версии 11.5.2.

Telegram снова попал под шквал критики

Журналисты обратили внимание на то, что в течение всего двух дней на странице Telegram в App Store появились десятки жалоб.

Как оказалось, с новой неожиданной проблемой столкнулись владельцы разных моделей iPhone, работающих под управлением iOS 18 (также разных версий).

Кроме того, указано, что приложение стало активнее работать в фоновом режиме.

По словам пользователей, проблема с нагреванием чаще всего встречается при просмотре аудио- и видеоконтента.

В момент написания новости решение проблемы отсутствует, кроме как принудительно закрывать приложение Telegram через меню многозадачности. Пока же остается только ждать, пока разработчики мессенджера оптимизируют его работу. Поделиться

Что известно о других жалобах пользователей

Что важно понимать, недавно пользователи iPhone 15 Pro/15 Pro Max, обновившиеся до iOS 18.2, жаловались на перегрев смартфонов при использовании генеративного ИИ Apple Intelligence.

Кроме того, сообщалось, что у владельцев iPhone 16 ИИ-функции проблем не вызывают.

На этом фоне эксперты уже озвучили предположение, что вероятная причина перегрева заключается в том, что функции искусственного интеллекта Apple обрабатываются на устройстве локально.

Это происходит ради конфиденциальности пользовательских данных, о чем не раз заявляла компания.