Владельцы iPhone начали массово жаловаться на Telegram

Пользователи iPhone не скрывают своего возмущения из-за перегрева аккумулятора и быстрой потери заряда после обновления мобильного клиента Telegram до версии 11.5.2.
Главные тезисы
- Проблемы нагрева и быстрой потери заряда испытывают пользователи разных моделей iPhone под управлением iOS 18.
- Все также обратили внимание на более активную работу Telegram в фоновом режиме.
Telegram снова попал под шквал критики
Журналисты обратили внимание на то, что в течение всего двух дней на странице Telegram в App Store появились десятки жалоб.
Как оказалось, с новой неожиданной проблемой столкнулись владельцы разных моделей iPhone, работающих под управлением iOS 18 (также разных версий).
Кроме того, указано, что приложение стало активнее работать в фоновом режиме.
По словам пользователей, проблема с нагреванием чаще всего встречается при просмотре аудио- и видеоконтента.
Что известно о других жалобах пользователей
Что важно понимать, недавно пользователи iPhone 15 Pro/15 Pro Max, обновившиеся до iOS 18.2, жаловались на перегрев смартфонов при использовании генеративного ИИ Apple Intelligence.
Кроме того, сообщалось, что у владельцев iPhone 16 ИИ-функции проблем не вызывают.
На этом фоне эксперты уже озвучили предположение, что вероятная причина перегрева заключается в том, что функции искусственного интеллекта Apple обрабатываются на устройстве локально.
Это происходит ради конфиденциальности пользовательских данных, о чем не раз заявляла компания.
Вполне возможно, что инженеры Apple еще не оптимизировали Genmoji и Image Playground под Apple A17 Pro.
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