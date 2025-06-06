Акції Tesla стрімко падають на тлі конфлікту Маска і Трампа

Акції Tesla рухнули на 14% на тлі публічного конфлікту між засновником компанії Ілоном Маском і президентом США Дональдом Трампом. Ринкова вартість фірми знизилася на 152 млрд дол.
Головні тези:
- Акції Tesla зазнали різкого падіння на тлі публічного конфлікту між Ілоном Маском та Дональдом Трампом.
- Сварка між Маском і Трампом призвела до зниження ринкової вартості Tesla на 152 млрд дол.
- Маск різко критикує законопроєкт Трампа, який, на його думку, обтяжить американців непосильним боргом та збільшить дефіцит бюджету.
Маск втрачає гроші через сварку з Трампом
За оцінками, це стало найбільшим ударом по ринковій капіталізації компанії за всю історію. Вартість вперше опустилася нижче позначки в 1 трлн дол — до 916 млрд дол.
Це сталося на тлі погроз з боку Трампа анулювати державні контракти з Tesla.
Виступаючи в Овальному кабінеті, американський лідер заявив, що Маск засмутився через законопроєкт про податки і витрати, оскільки до нього не було включено кредити на електромобілі. Президент США оголосив, що у нього з мільярдером були чудові стосунки.
Не знаю, чи будуть вони такими й надалі, — додав Трамп.
Зазначається, що акції Tesla впали майже на 18% цього тижня, оскільки Маск різко розкритикував законопроєкт, який підписав Трамп. Цього року загалом вони впали майже на 30%.
Ілон Маск різко розкритикував законопроєкт, підписаний Трампом, оголосивши, що той значно збільшить дефіцит бюджету і обтяжить американців непосильним боргом. Мільярдер назвав документ "огидною гидотою" і присоромив членів Конгресу, які за нього проголосували.
Трамп у відповідь заявив, що був розчарований позицією Маска. За словами американського лідера, підприємець "знав внутрішню суть" цього законопроєкту краще за інших.
Білий дім намагався помирити колишніх союзників і повідомив, що сьогодні відбудеться телефонна розмова між Маском і Трампом. Проте президент США відмовився від перемовин.
Трамп заявив, що йому нецікаво говорити з Ілоном. В розмові з ABC News він сказав, що мільярдер є людиною, яка з’їхала з глузду.
Таблоїд New York Post на сварку Трампа та Маска відреагував обкладинкою про завершення бромансу із заголовком з заголовком «I HATE MY X!».
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