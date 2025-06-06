В России нагло предлагают Маску политическое убежище после ссоры с Трампом

При этом российских чиновников не смутило, что Маск, при всей своей неоднозначности, оказал Украине критически важную военную помощь.

Маска приглашают в Россию: что известно

Россия может предоставить политическое убежище американскому миллиардеру Илону Маску после его публичной ссоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в комментарии ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Я думаю, что у Маска совсем другая игра, что никакого политического убежища он не будет нуждаться. Хотя, если бы нуждался, Россия, конечно, могла бы его предоставить.

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев, сегодня занимающий бутафорский пост заместителя председателя Совета безопасности России, со своей стороны предложил помощь в урегулировании конфликта между Трампом и Маском за "умную плату".

Как пишет ТАСС, Медведев готов получить в качестве оплаты акции компании Starlink, обеспечивающей военную связь для Украины. Поделиться

Бывший глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, сегодня в верхней палате российского парламента занимающий должность "сенатора" от оккупированных районов Запорожской области, тоже отреагировал на ссору Маска с Трампом.

Мужик попал в непростую ситуацию. Поругался с начальством. Угрожают ему депортацией и преследованием бизнеса. Некрасиво это все. Написал ему через его Х (бывший Твиттер). Это не стеб. Ну а почему нет? Кому-то идея приютить в России талантливых людей может показаться экзотикой, а я считаю, что это наша принципиальная позиция и насущная потребность.

В частности, он выразил надежду, что Маск поможет России "добиться победы над разжигателями войны" и начать обустройство жизни на других планетах.