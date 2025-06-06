У Росії нахабно пропонують Маску політичний притулок після сварки з Трампом

При цьому російських чиновників не збентежило, що Маск, попри всю свою неоднозначність, надав Україні критично важливу військову допомогу.

Маска запрошують у Росію: що відомо

Росія може надати політичний притулок американському мільярдеру Ілону Маску після його публічної сварки з президентом США Дональдом Трампом. Про це в коментарі ТАСС заявив перший заступник голови комітету Держдуми з міжнародних справ Дмитро Новіков.

Я думаю, що у Маска зовсім інша гра, що ніякого політичного притулку він не потребуватиме. Хоча, якби потребував, Росія, звичайно, могла б його надати.

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв, який сьогодні обіймає бутафорську посаду заступника голови Ради безпеки Росії, зі свого боку запропонував допомогу у врегулюванні конфлікту між Трампом і Маском за "розумну плату".

Як пише ТАСС, Медведєв готовий отримати як оплату акції компанії Starlink, що забезпечує військовий зв'язок для України. Поширити

Колишній глава корпорації "Роскосмос" Дмитро Рогозін, який сьогодні у верхній палаті російського парламенту обіймає посаду "сенатора" від окупованих районів Запорізької області, теж відреагував на сварку Маска з Трампом.

Мужик потрапив у непросту ситуацію. Посварився з начальством. Погрожують йому депортацією і переслідуванням бізнесу. Некрасиво це все. Написав йому через його Х (колишній Твіттер). Це не стьоб. Ну а чому ні? Комусь ідея дати притулок у Росії талановитим людям може здатися екзотикою, а я вважаю, що це наша принципова позиція і нагальна потреба.

Зокрема він висловив сподівання, що Маск допоможе Росії "домогтися перемоги над розпалювачами війни" і почати облаштування життя на інших планетах.