У Росії нахабно пропонують Маску політичний притулок після сварки з Трампом

При цьому російських чиновників не збентежило, що Маск, попри всю свою неоднозначність, надав Україні критично важливу військову допомогу.
Головні тези:
- Російські чиновники пропонують Маску політичний притулок після конфлікту з Трампом.
- Дмитро Медведєв та Дмитро Рогозін висловлюють готовність допомогти у врегулюванні конфлікту та пропонують умови за розумну плату.
- Росія цинічно вбачає в Маску потенційного союзника у досягненні перемоги над розпалювачами війни та облаштуванні життя на інших планетах.
Маска запрошують у Росію: що відомо
Росія може надати політичний притулок американському мільярдеру Ілону Маску після його публічної сварки з президентом США Дональдом Трампом. Про це в коментарі ТАСС заявив перший заступник голови комітету Держдуми з міжнародних справ Дмитро Новіков.
Я думаю, що у Маска зовсім інша гра, що ніякого політичного притулку він не потребуватиме. Хоча, якби потребував, Росія, звичайно, могла б його надати.
Колишній президент РФ Дмитро Медведєв, який сьогодні обіймає бутафорську посаду заступника голови Ради безпеки Росії, зі свого боку запропонував допомогу у врегулюванні конфлікту між Трампом і Маском за "розумну плату".
Колишній глава корпорації "Роскосмос" Дмитро Рогозін, який сьогодні у верхній палаті російського парламенту обіймає посаду "сенатора" від окупованих районів Запорізької області, теж відреагував на сварку Маска з Трампом.
Мужик потрапив у непросту ситуацію. Посварився з начальством. Погрожують йому депортацією і переслідуванням бізнесу. Некрасиво це все. Написав йому через його Х (колишній Твіттер). Це не стьоб. Ну а чому ні? Комусь ідея дати притулок у Росії талановитим людям може здатися екзотикою, а я вважаю, що це наша принципова позиція і нагальна потреба.
Зокрема він висловив сподівання, що Маск допоможе Росії "домогтися перемоги над розпалювачами війни" і почати облаштування життя на інших планетах.
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