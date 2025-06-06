У Росії нахабно пропонують Маску політичний притулок після сварки з Трампом
Категорія
Світ
Дата публікації

У Росії нахабно пропонують Маску політичний притулок після сварки з Трампом

Маск
Джерело:  online.ua

При цьому російських чиновників не збентежило, що Маск, попри всю свою неоднозначність, надав Україні критично важливу військову допомогу.

Головні тези:

  • Російські чиновники пропонують Маску політичний притулок після конфлікту з Трампом.
  • Дмитро Медведєв та Дмитро Рогозін висловлюють готовність допомогти у врегулюванні конфлікту та пропонують умови за розумну плату.
  • Росія цинічно вбачає в Маску потенційного союзника у досягненні перемоги над розпалювачами війни та облаштуванні життя на інших планетах.

Маска запрошують у Росію: що відомо

Росія може надати політичний притулок американському мільярдеру Ілону Маску після його публічної сварки з президентом США Дональдом Трампом. Про це в коментарі ТАСС заявив перший заступник голови комітету Держдуми з міжнародних справ Дмитро Новіков.

Я думаю, що у Маска зовсім інша гра, що ніякого політичного притулку він не потребуватиме. Хоча, якби потребував, Росія, звичайно, могла б його надати.

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв, який сьогодні обіймає бутафорську посаду заступника голови Ради безпеки Росії, зі свого боку запропонував допомогу у врегулюванні конфлікту між Трампом і Маском за "розумну плату".

Як пише ТАСС, Медведєв готовий отримати як оплату акції компанії Starlink, що забезпечує військовий зв'язок для України.

Колишній глава корпорації "Роскосмос" Дмитро Рогозін, який сьогодні у верхній палаті російського парламенту обіймає посаду "сенатора" від окупованих районів Запорізької області, теж відреагував на сварку Маска з Трампом.

Мужик потрапив у непросту ситуацію. Посварився з начальством. Погрожують йому депортацією і переслідуванням бізнесу. Некрасиво це все. Написав йому через його Х (колишній Твіттер). Це не стьоб. Ну а чому ні? Комусь ідея дати притулок у Росії талановитим людям може здатися екзотикою, а я вважаю, що це наша принципова позиція і нагальна потреба.

Зокрема він висловив сподівання, що Маск допоможе Росії "домогтися перемоги над розпалювачами війни" і почати облаштування життя на інших планетах.

Тому, Ілоне, я не жартую. Забудемо колишні пікіровки. Приїжджай, тобі тут будуть раді, — додав Рогозін.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Ілон Маск публічно закликав до імпічменту Трампа
Конфлікт Трампа та Маска - що відомо
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Сварка Трампа та Маска. Яка наразі ситуація в Білому домі
Чи можливе примирення Трампа та Маска
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Акції Tesla стрімко падають на тлі конфлікту Маска і Трампа
Маск

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?