Ілон Маск дав задній хід у "війні" проти Трампа
Категорія
Світ
Дата публікації

Ілон Маск дав задній хід у "війні" проти Трампа

Маск не довів справу до кінця
Джерело:  online.ua

5 червня американський мільярдер Ілон Маск публічно заявив, що президент США Дональд Трамп фігурує у "файлах Епштейна" зі звинуваченнями у педофілії та організації проституції. Однак нещодавно він видалив заяву з цим звинуваченням.

Головні тези:

  • Світ очікував, що Ілон Маск надасть докази після своїх звинувачень, однак цього не сталося.
  • Розслідування показало зв'язки Джефрі Епштейна зі світовою елітою, зокрема й з Трампом.

Маск не довів справу до кінця

Час скинути справжню бомбу: Трамп є у файлах Епштейна. Ось чому їх насправді не оприлюднюють. Гарного дня, DJT! — заявив Маск в соцмережі Х у четвер, 5 червня.

Журналісти звернули увагу на те, що станом на суботу, 7 червня, твіт мільярдера раптово зникнув.

Поки Ілон Маск не пояснив причини видалення цієї публікації.

Що відомо про скандал навколо Джеффрі Епштейна

Він був американським фінансистом, якого звинувачували у створенні мережі сексуальної експлуатації неповнолітніх.

Його арештували 6 років тому, але вже за місяць він був знайдений мертвим у камері — офіційно від самогубства, хоча обставини викликали багато підозр.

Розслідування викрило зв’язки Епштейна з низкою впливових осіб, серед яких Дональд Трамп, Білл Клінтон і принц Ендрю, хоча жодному з них не висунуто офіційних обвинувачень.

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