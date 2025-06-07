Ілон Маск дав задній хід у "війні" проти Трампа

5 червня американський мільярдер Ілон Маск публічно заявив, що президент США Дональд Трамп фігурує у "файлах Епштейна" зі звинуваченнями у педофілії та організації проституції. Однак нещодавно він видалив заяву з цим звинуваченням.

Маск не довів справу до кінця

Час скинути справжню бомбу: Трамп є у файлах Епштейна. Ось чому їх насправді не оприлюднюють. Гарного дня, DJT! — заявив Маск в соцмережі Х у четвер, 5 червня. Поширити

Журналісти звернули увагу на те, що станом на суботу, 7 червня, твіт мільярдера раптово зникнув.

Поки Ілон Маск не пояснив причини видалення цієї публікації.

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Він був американським фінансистом, якого звинувачували у створенні мережі сексуальної експлуатації неповнолітніх.

Його арештували 6 років тому, але вже за місяць він був знайдений мертвим у камері — офіційно від самогубства, хоча обставини викликали багато підозр.