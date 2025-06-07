Ілон Маск дав задній хід у "війні" проти Трампа

5 червня американський мільярдер Ілон Маск публічно заявив, що президент США Дональд Трамп фігурує у "файлах Епштейна" зі звинуваченнями у педофілії та організації проституції. Однак нещодавно він видалив заяву з цим звинуваченням.
Головні тези:
- Світ очікував, що Ілон Маск надасть докази після своїх звинувачень, однак цього не сталося.
- Розслідування показало зв'язки Джефрі Епштейна зі світовою елітою, зокрема й з Трампом.
Маск не довів справу до кінця
Журналісти звернули увагу на те, що станом на суботу, 7 червня, твіт мільярдера раптово зникнув.
Поки Ілон Маск не пояснив причини видалення цієї публікації.
Що відомо про скандал навколо Джеффрі Епштейна
Він був американським фінансистом, якого звинувачували у створенні мережі сексуальної експлуатації неповнолітніх.
Його арештували 6 років тому, але вже за місяць він був знайдений мертвим у камері — офіційно від самогубства, хоча обставини викликали багато підозр.
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