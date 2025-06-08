"Ему придется отвечать". Трамп публично пригрозил Маску

Американский лидер Дональд Трамп угрожает миллиардеру и эксчлену своей команды Илону Маску "очень серьезными последствиями", если тот будет финансировать кандидатов от Демократической партии.

Конфликт Трампа и Маска продолжает обостряться

Президент США боится, что угрозы Маска не просто пустые слова и что он действительно будет финансировать кандидатов от демократов.

Если он это сделает, ему придется за это отвечать… Маск столкнется с очень серьезными последствиями, если он это сделает. Дональд Трамп Президент США

Более того, глава Белого дома подчеркнул, что считает разорванными отношения с Маском, и не намерен их восстанавливать.

По убеждению Трампа, конфликт между ним и миллиардером только сплотил республиканцев:

Республиканская партия еще никогда не была столь единой. Поделиться

На фоне последних событий Дональд Трамп также обвинил Маска в неуважении к президентскому посту.