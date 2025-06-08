"Ему придется отвечать". Трамп публично пригрозил Маску

Американский лидер Дональд Трамп угрожает миллиардеру и эксчлену своей команды Илону Маску "очень серьезными последствиями", если тот будет финансировать кандидатов от Демократической партии.
Главные тезисы
- Президент США заявляет о разрыве отношений с Маском и нежелании мириться.
- Трамп считает, что недопустимо презирать должность президента, как это сделал миллиардер.
Конфликт Трампа и Маска продолжает обостряться
Президент США боится, что угрозы Маска не просто пустые слова и что он действительно будет финансировать кандидатов от демократов.
Более того, глава Белого дома подчеркнул, что считает разорванными отношения с Маском, и не намерен их восстанавливать.
По убеждению Трампа, конфликт между ним и миллиардером только сплотил республиканцев:
На фоне последних событий Дональд Трамп также обвинил Маска в неуважении к президентскому посту.
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