"Ему придется отвечать". Трамп публично пригрозил Маску
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"Ему придется отвечать". Трамп публично пригрозил Маску

Конфликт Трампа и Маска продолжает обостряться
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Источник:  NBC News

Американский лидер Дональд Трамп угрожает миллиардеру и эксчлену своей команды Илону Маску "очень серьезными последствиями", если тот будет финансировать кандидатов от Демократической партии.

Главные тезисы

  • Президент США заявляет о разрыве отношений с Маском и нежелании мириться.
  • Трамп считает, что недопустимо презирать должность президента, как это сделал миллиардер.

Конфликт Трампа и Маска продолжает обостряться

Президент США боится, что угрозы Маска не просто пустые слова и что он действительно будет финансировать кандидатов от демократов.

Если он это сделает, ему придется за это отвечать… Маск столкнется с очень серьезными последствиями, если он это сделает.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Более того, глава Белого дома подчеркнул, что считает разорванными отношения с Маском, и не намерен их восстанавливать.

По убеждению Трампа, конфликт между ним и миллиардером только сплотил республиканцев:

Республиканская партия еще никогда не была столь единой.

На фоне последних событий Дональд Трамп также обвинил Маска в неуважении к президентскому посту.

Я считаю это очень плохой вещью, потому что он очень пренебрежительно ведет себя. Нельзя презирать должность президента, — возмутился американский лидер.

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