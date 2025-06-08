"Йому доведеться відповідати". Трамп публічно пригрозив Маску
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Політика
Дата публікації

"Йому доведеться відповідати". Трамп публічно пригрозив Маску

Конфлікт Трампа та Маска продовжує загострюватися
Джерело:  NBC News

Американський лідер Дональд Трамп погрожує мільярдеру та ексчлену своєї команди Ілону Маску "дуже серйозними наслідками", якщо той фінансуватиме кандидатів від Демократичної партії.

Головні тези:

  • Президент США заявляє про розрив стосунків з Маском та небажання миритися.
  • Трамп вважає, що недопустимо зневажати посаду президента, як це вчинив мільярдер.

Конфлікт Трампа та Маска продовжує загострюватися

Президент США боїться, що погрози Маска не просто пусті слова і що той дійсно фінансуватиме кандидатів від демократів.

Якщо він це зробить — йому доведеться за це відповідати… Маск зіштовхнеться з дуже серйозними наслідками, якщо він це зробить.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Ба більше, очільник Білого дому наголосив, що вважає розірваними стосунки з Маском, і не має наміру їх відновлювати.

На переконання Трампа, конфлікт між ним і мільярдером тільки згуртував республіканців:

Республіканська партія ще ніколи не була настільки єдиною. Ніколи. Насправді вона більш єдина, ніж була три дні тому, — додав президент США.

На тлі останній подій Дональд Трамп також звинуватив Маска в неповазі до президентської посади.

Я вважаю це дуже поганою річчю, тому що він дуже зневажливо поводиться. Не можна зневажати посаду президента, — обурився американський лідер.

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