"Йому доведеться відповідати". Трамп публічно пригрозив Маску

Американський лідер Дональд Трамп погрожує мільярдеру та ексчлену своєї команди Ілону Маску "дуже серйозними наслідками", якщо той фінансуватиме кандидатів від Демократичної партії.

Конфлікт Трампа та Маска продовжує загострюватися

Президент США боїться, що погрози Маска не просто пусті слова і що той дійсно фінансуватиме кандидатів від демократів.

Якщо він це зробить — йому доведеться за це відповідати… Маск зіштовхнеться з дуже серйозними наслідками, якщо він це зробить. Дональд Трамп Президент США

Ба більше, очільник Білого дому наголосив, що вважає розірваними стосунки з Маском, і не має наміру їх відновлювати.

На переконання Трампа, конфлікт між ним і мільярдером тільки згуртував республіканців:

Республіканська партія ще ніколи не була настільки єдиною. Ніколи. Насправді вона більш єдина, ніж була три дні тому, — додав президент США. Поширити

На тлі останній подій Дональд Трамп також звинуватив Маска в неповазі до президентської посади.