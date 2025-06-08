"Йому доведеться відповідати". Трамп публічно пригрозив Маску

Американський лідер Дональд Трамп погрожує мільярдеру та ексчлену своєї команди Ілону Маску "дуже серйозними наслідками", якщо той фінансуватиме кандидатів від Демократичної партії.
Головні тези:
- Президент США заявляє про розрив стосунків з Маском та небажання миритися.
- Трамп вважає, що недопустимо зневажати посаду президента, як це вчинив мільярдер.
Конфлікт Трампа та Маска продовжує загострюватися
Президент США боїться, що погрози Маска не просто пусті слова і що той дійсно фінансуватиме кандидатів від демократів.
Ба більше, очільник Білого дому наголосив, що вважає розірваними стосунки з Маском, і не має наміру їх відновлювати.
На переконання Трампа, конфлікт між ним і мільярдером тільки згуртував республіканців:
На тлі останній подій Дональд Трамп також звинуватив Маска в неповазі до президентської посади.
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