Ілон Маск влаштував бійку в Білому домі
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Ілон Маск влаштував бійку в Білому домі

Маск
Джерело:  The Washington Post

Згідно з даними видання The Washington Post, ексчлен команди президента США Ілон Маск та міністр фінансів Скотт Бессент побилися під час суперечки у Білому домі.

Головні тези:

  • Конфлікт спалахнув після зустрічі в Овальному кабінеті, де Маск та Бессент не змогли дійти спільної думки.
  • Маск ударив Бессента у грудну клітку після обміну образами, що призвело до фізичної сутички між ними.

Що відомо про бійку в Білому домі

Як вдалося дізнатися журналістам, конфлікт між членами адміністрації Дональда Трампа спалахнув у квітні 2025 року.

Подробиці сварки розкрив радник президента США Стівен Беннон.

Останній розповів журналістам, що епізод стався у квітні після зустрічі в Овальному кабінеті, коли обговорювали призначення голови Внутрішньої служби доходів.

Маск і Бессент не зійшлися у погляд на найкращу кандидатуру, тому Трамп вирішив підтримати кандидата, запропонованого Бессентом.

Коли вони вийшли з Овального кабінету і йшли коридором, Маск і Бессент почали обмінюватися образами. Бессент "вколов" Маска нагадуванням, що той обіцяв виявити трильйон доларів неефективних урядових витрат, і не зміг цього зробити, та назвав його "шахраєм".

Маск після того вдарив Бессента у грудну клітку, "як гравець регбі". Бессент не втримався, та завдав удару у відповідь.

Після того багато присутніх почали рознімати їх. У підсумку Маска вивели із Західного крила.

Президент Трамп дізнався про це і сказав: "Це занадто", — згадує Беннон.

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