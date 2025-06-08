Ілон Маск влаштував бійку в Білому домі

Згідно з даними видання The Washington Post, ексчлен команди президента США Ілон Маск та міністр фінансів Скотт Бессент побилися під час суперечки у Білому домі.
Головні тези:
- Конфлікт спалахнув після зустрічі в Овальному кабінеті, де Маск та Бессент не змогли дійти спільної думки.
- Маск ударив Бессента у грудну клітку після обміну образами, що призвело до фізичної сутички між ними.
Що відомо про бійку в Білому домі
Як вдалося дізнатися журналістам, конфлікт між членами адміністрації Дональда Трампа спалахнув у квітні 2025 року.
Подробиці сварки розкрив радник президента США Стівен Беннон.
Останній розповів журналістам, що епізод стався у квітні після зустрічі в Овальному кабінеті, коли обговорювали призначення голови Внутрішньої служби доходів.
Маск і Бессент не зійшлися у погляд на найкращу кандидатуру, тому Трамп вирішив підтримати кандидата, запропонованого Бессентом.
Маск після того вдарив Бессента у грудну клітку, "як гравець регбі". Бессент не втримався, та завдав удару у відповідь.
Після того багато присутніх почали рознімати їх. У підсумку Маска вивели із Західного крила.
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