Россия соврала о вторжении на Днепропетровщину — реакция Генштаба ВСУ

8 июня Министерство обороны РФ начало цинично утверждать, что российские захватчики смогли прорваться в Днепропетровскую область, однако Генштаб ВСУ отрицает эту информацию.
Главные тезисы
- Генштаб ВСУ подчеркнул, что солдаты РФ не проникли на территорию Днепропетровской области, продолжаются боевые действия в Донецкой области.
- Украинские защитники мужественно держат оборону на востоке, срывая планы оккупантов и нанося им новые потери.
Что известно о ситуации на фронте
Утром 8 июня российские оккупанты выступили с заявлением о том, что они якобы "вышли на западную границу "ДНР" и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области".
На эту ложь мгновенно ответил спикер Генштаба майор Андрей Ковалев.
На фоне последних заявлений и событий Силы обороны Юга опубликовали сообщение о том, что российские захватчики не оставляют попыток проникнуть в Днепропетровскую область.
Тем не менее, украинские защитники "мужественно и профессионально держат свой участок фронта, ломая планы оккупанта".
Стоит также отметить, что OSINT-аналитики, к примеру, Deepstate, подтверждают бои в сотнях метров от границы Днепропетровщины, однако не в самой области.
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