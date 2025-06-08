Россия соврала о вторжении на Днепропетровщину — реакция Генштаба ВСУ

8 июня Министерство обороны РФ начало цинично утверждать, что российские захватчики смогли прорваться в Днепропетровскую область, однако Генштаб ВСУ отрицает эту информацию.

Что известно о ситуации на фронте

Утром 8 июня российские оккупанты выступили с заявлением о том, что они якобы "вышли на западную границу "ДНР" и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области".

На эту ложь мгновенно ответил спикер Генштаба майор Андрей Ковалев.

Информация не соответствует действительности. Продолжаются боевые действия в Донецкой области. Враг в Днепропетровскую область не зашел, — подчеркнул он. Поделиться

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На фоне последних заявлений и событий Силы обороны Юга опубликовали сообщение о том, что российские захватчики не оставляют попыток проникнуть в Днепропетровскую область.

Тем не менее, украинские защитники "мужественно и профессионально держат свой участок фронта, ломая планы оккупанта".

Стоит также отметить, что OSINT-аналитики, к примеру, Deepstate, подтверждают бои в сотнях метров от границы Днепропетровщины, однако не в самой области.