Россия соврала о вторжении на Днепропетровщину — реакция Генштаба ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Россия соврала о вторжении на Днепропетровщину — реакция Генштаба ВСУ

Что известно о ситуации на фронте
Read in English
Читати українською
Источник:  Украинская правда

8 июня Министерство обороны РФ начало цинично утверждать, что российские захватчики смогли прорваться в Днепропетровскую область, однако Генштаб ВСУ отрицает эту информацию.

Главные тезисы

  • Генштаб ВСУ подчеркнул, что солдаты РФ не проникли на территорию Днепропетровской области, продолжаются боевые действия в Донецкой области.
  • Украинские защитники мужественно держат оборону на востоке, срывая планы оккупантов и нанося им новые потери.

Что известно о ситуации на фронте

Утром 8 июня российские оккупанты выступили с заявлением о том, что они якобы "вышли на западную границу "ДНР" и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области".

На эту ложь мгновенно ответил спикер Генштаба майор Андрей Ковалев.

Информация не соответствует действительности. Продолжаются боевые действия в Донецкой области. Враг в Днепропетровскую область не зашел, — подчеркнул он.

Фото: скриншот

На фоне последних заявлений и событий Силы обороны Юга опубликовали сообщение о том, что российские захватчики не оставляют попыток проникнуть в Днепропетровскую область.

Тем не менее, украинские защитники "мужественно и профессионально держат свой участок фронта, ломая планы оккупанта".

Стоит также отметить, что OSINT-аналитики, к примеру, Deepstate, подтверждают бои в сотнях метров от границы Днепропетровщины, однако не в самой области.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Президент Литвы пристыдил Мерца за бездействие в отношении Украины
Науседа не скрывает своего возмущения
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Крымский мост может упасть и без новых ударов — прогноз эксперта
Что будет с Крымским мостом
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Буданов предупредил об усилении давления России на Украину
Кирилл Буданов
Буданов

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?