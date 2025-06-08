Буданов предупредил об усилении давления России на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Буданов предупредил об усилении давления России на Украину

Кирилл Буданов
Буданов
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Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов сообщает, что Украина сталкивается с информационным давлением со стороны России и попытками единолично диктовать параметры обменного процесса.

Главные тезисы

  • Россия ужесточает давление на Украину и пытается диктовать Киеву свои условия обмена.
  • Несмотря на грязную игру врага, все идет по плану.

Что в этот раз задумала Россия

Как отметил Кирилл Буданов, Украина тщательно придерживаемся договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

Он также подчеркнул: кого, когда и как менять — не должно быть чьим-то единоличным решением.

Тщательная подготовка продолжается. Давление и манипуляции здесь недопустимы. Особенно цинично звучат попытки некоторых российских пропагандистов спекулировать на горе человеческом, к которому они сами же и причастны. Тем более, к великому празднику Троицы, который мы сегодня отмечаем.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Начальник ГУР МОУ

По словам шефа украинской военной разведки, Координационный штаб упорно работает над организацией обмена, который базируется на достигнутых договоренностях.

И все наши Защитники и Защитницы, а также гражданские, должны вернуться домой, — добавил Буданов.

Также глава ГУР подчеркнул, что начало репатриационных мероприятий по результатам переговоров в Стамбуле запланировано на следующую неделю, о чем уполномоченные лица были проинформированы еще во вторник.

Все двигается по плану, несмотря на грязную информационную игру врага, — подытожил Кирилл Буданов.

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