Буданов предупредил об усилении давления России на Украину

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов сообщает, что Украина сталкивается с информационным давлением со стороны России и попытками единолично диктовать параметры обменного процесса.
Главные тезисы
- Россия ужесточает давление на Украину и пытается диктовать Киеву свои условия обмена.
- Несмотря на грязную игру врага, все идет по плану.
Что в этот раз задумала Россия
Как отметил Кирилл Буданов, Украина тщательно придерживаемся договоренностей, достигнутых в Стамбуле.
Он также подчеркнул: кого, когда и как менять — не должно быть чьим-то единоличным решением.
По словам шефа украинской военной разведки, Координационный штаб упорно работает над организацией обмена, который базируется на достигнутых договоренностях.
Также глава ГУР подчеркнул, что начало репатриационных мероприятий по результатам переговоров в Стамбуле запланировано на следующую неделю, о чем уполномоченные лица были проинформированы еще во вторник.
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