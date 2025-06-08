Буданов предупредил об усилении давления России на Украину

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов сообщает, что Украина сталкивается с информационным давлением со стороны России и попытками единолично диктовать параметры обменного процесса.

Что в этот раз задумала Россия

Как отметил Кирилл Буданов, Украина тщательно придерживаемся договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

Он также подчеркнул: кого, когда и как менять — не должно быть чьим-то единоличным решением.

Тщательная подготовка продолжается. Давление и манипуляции здесь недопустимы. Особенно цинично звучат попытки некоторых российских пропагандистов спекулировать на горе человеческом, к которому они сами же и причастны. Тем более, к великому празднику Троицы, который мы сегодня отмечаем. Кирилл Буданов Начальник ГУР МОУ

По словам шефа украинской военной разведки, Координационный штаб упорно работает над организацией обмена, который базируется на достигнутых договоренностях.

И все наши Защитники и Защитницы, а также гражданские, должны вернуться домой, — добавил Буданов. Поделиться

Также глава ГУР подчеркнул, что начало репатриационных мероприятий по результатам переговоров в Стамбуле запланировано на следующую неделю, о чем уполномоченные лица были проинформированы еще во вторник.