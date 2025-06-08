Буданов попередив про посилення тиску Росії на Україну

Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов повідомляє, що Україна стикається з інформаційним тиском з боку Росії і спробами одноосібно диктувати параметри обмінного процесу.

Що цього разу замислила Росія

Як зазначив Кирило Буданов, Україна ретельно дотримуємося домовленостей, досягнутих у Стамбулі.

Він також наголосив: кого, коли і як міняти — не має бути чиїмось одноосібним рішенням.

Ретельна підготовка триває. Тиск і маніпуляції тут неприпустимі. Особливо цинічно звучать спроби деяких російських пропагандистів спекулювати на людському горі, до якого вони самі ж і причетні. Тим паче, на велике свято Трійці, яке ми сьогодні відзначаємо. Кирило Буданов Начальник ГУР МОУ

За словами шефа української воєнної розвідки, Координаційний штаб наполегливо працює над організацією обміну, який базується на досягнутих домовленостях.

І всі наші Захисники й Захисниці, а також цивільні мають повернутися додому, — додав Буданов. Поширити

Також глава ГУР наголосив: початок репатріаційних заходів за результатами перемовин у Стамбулі заплановано на наступний тиждень, про що уповноважені особи були проінформовані ще у вівторок.