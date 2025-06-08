Буданов попередив про посилення тиску Росії на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Буданов попередив про посилення тиску Росії на Україну

Кирило Буданов
Що цього разу замислила Росія
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Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов повідомляє, що Україна стикається з інформаційним тиском з боку Росії і спробами одноосібно диктувати параметри обмінного процесу. 

Головні тези:

  • Росія посилює тиск на Україну та намагається диктувати Києву свої умови обміну.
  • Попри брудну гру ворога, все наразі рухається за планом.

Що цього разу замислила Росія

Як зазначив Кирило Буданов, Україна ретельно дотримуємося домовленостей, досягнутих у Стамбулі.

Він також наголосив: кого, коли і як міняти — не має бути чиїмось одноосібним рішенням.

Ретельна підготовка триває. Тиск і маніпуляції тут неприпустимі. Особливо цинічно звучать спроби деяких російських пропагандистів спекулювати на людському горі, до якого вони самі ж і причетні. Тим паче, на велике свято Трійці, яке ми сьогодні відзначаємо.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Начальник ГУР МОУ

За словами шефа української воєнної розвідки, Координаційний штаб наполегливо працює над організацією обміну, який базується на досягнутих домовленостях.

І всі наші Захисники й Захисниці, а також цивільні мають повернутися додому, — додав Буданов.

Також глава ГУР наголосив: початок репатріаційних заходів за результатами перемовин у Стамбулі заплановано на наступний тиждень, про що уповноважені особи були проінформовані ще у вівторок.

Все рухається за планом, попри брудну інформаційну гру ворога, — підсумував Кирило Буданов.

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