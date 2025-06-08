Буданов попередив про посилення тиску Росії на Україну

Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов повідомляє, що Україна стикається з інформаційним тиском з боку Росії і спробами одноосібно диктувати параметри обмінного процесу.
Головні тези:
- Росія посилює тиск на Україну та намагається диктувати Києву свої умови обміну.
- Попри брудну гру ворога, все наразі рухається за планом.
Що цього разу замислила Росія
Як зазначив Кирило Буданов, Україна ретельно дотримуємося домовленостей, досягнутих у Стамбулі.
Він також наголосив: кого, коли і як міняти — не має бути чиїмось одноосібним рішенням.
За словами шефа української воєнної розвідки, Координаційний штаб наполегливо працює над організацією обміну, який базується на досягнутих домовленостях.
Також глава ГУР наголосив: початок репатріаційних заходів за результатами перемовин у Стамбулі заплановано на наступний тиждень, про що уповноважені особи були проінформовані ще у вівторок.
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