Сили ППО оголосили результати повітряного бою з Росією
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО оголосили результати повітряного бою з Росією

Повітряні Сили ЗСУ
Подробиці нової атаки РФ на Україну
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Протягом ночі 10-11 червня російські окупанти здійснювали атаку на мирні міста та села України 85-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО змогли успішно знешкодити 49 з них.

Головні тези:

  • Ворожі дрони збивали на сході, півдні, півночі та в центрі країни.
  • Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 14 локаціях.

Подробиці нової атаки РФ на Україну

Повітряний напад армія РФ здійснювала з напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда, Гвардійське — ТОТ Криму, а також атакувала балістичною ракетою Іскандер-М із Курської області — РФ.

Головні напрямки повітряного удару — Харківщина, Донеччина та Одещина.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 49 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні, півночі та в центрі країни. 40 — збито вогневими засобами ураження, 9 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Окрім того, вказано, що відбулося влучання засобів повітряного нападу противника у 14 локаціях, падіння збитих (уламки) у 2 локаціях.

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