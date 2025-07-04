Масштабна "бавовна" у Росії. Які цілі атакувала Україна

Уночі 4 липня влада РФ почала бити на сполох через масовану атаку українських дронів на кілька населених пунктів Ростовської області та підмосковний Сергієво-Посадський округ. РНБО України повідомила, що на Ростовщині під удар потрапив Азовський оптико-механічний завод.
Головні тези:
- Міноборони РФ стверджує, що було знищено та перехоплено 48 українських безпілотних літальних апаратів.
- Україна продовжує знищувати воєнні об'єкти ворога на його території.
"Бавовна” у Росії 4 липня — що відомо
Першим з заявою з цього приводу виступив в. о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсарь.
Він офіційно підтвердив, що українські дрони здійснили атаку на одразу кілька міст Ростовської області.
У місті Азов начебто пошкоджено кілька автомобілів і вибито шибки у житлових будинках, а уламки одного з БпЛА нібито впали на місцевий стадіон.
Окрім того, влада РФ заявляє про атаку БпЛА у Сергієво-Посадському окрузі під Москвою.
РНБО України повідомила, що на Ростовщині було атаковано Азовський оптико-механічний завод.
Міноборони РФ стверджує, що протягом минулої ночі ППО нібито знищила та перехопила 48 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу:
▪️ 26 — над територією Ростовської області,
▪️ 12 — над територією Курської області,
▪️ 6 — над територією Бєлгородської області,
▪️ 3 — над територією Орловської області,
▪️ 1 — над територією Липецької області.
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