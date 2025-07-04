Масштабна "бавовна" у Росії. Які цілі атакувала Україна

Уночі 4 липня влада РФ почала бити на сполох через масовану атаку українських дронів на кілька населених пунктів Ростовської області та підмосковний Сергієво-Посадський округ. РНБО України повідомила, що на Ростовщині під удар потрапив Азовський оптико-механічний завод.

"Бавовна” у Росії 4 липня — що відомо

Першим з заявою з цього приводу виступив в. о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсарь.

Він офіційно підтвердив, що українські дрони здійснили атаку на одразу кілька міст Ростовської області.

У місті Азов начебто пошкоджено кілька автомобілів і вибито шибки у житлових будинках, а уламки одного з БпЛА нібито впали на місцевий стадіон.

У селищі Долотинка, за твердженням російської влади, безпілотник нібито зруйнував багатоквартирний будинок. З пошкодженої будівлі, як стверджують чиновники, евакуювали 20 мешканців. Поширити

Окрім того, влада РФ заявляє про атаку БпЛА у Сергієво-Посадському окрузі під Москвою.

РНБО України повідомила, що на Ростовщині було атаковано Азовський оптико-механічний завод.

Це підприємство виробляє критично важливі компоненти для армії РФ: приціли, далекоміри, тепловізори та системи управління вогнем для танків, БМП, кораблів і навіть авіації. Саме тут збирають «очі» для російської бронетехніки, — написав керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Поширити

Міноборони РФ стверджує, що протягом минулої ночі ППО нібито знищила та перехопила 48 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу:

▪️ 26 — над територією Ростовської області,

▪️ 12 — над територією Курської області,

▪️ 6 — над територією Бєлгородської області,

▪️ 3 — над територією Орловської області,

▪️ 1 — над територією Липецької області.