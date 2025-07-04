Україна уразила 18 районів зосередження армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, чотири артилерійські засоби та 18 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки російських загарбників.
Головні тези:
- Почався 1227 день повномасштабної агресії Росії проти України.
- Загалом 3 липня на фронті відбулося 148 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 4 липня 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 04.07.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 024 210 (+1 120) осіб,
танків — 10 988 (+2) од,
бойових броньованих машин — 22 946 (+10) од,
артилерійських систем — 29 865 (+50) од,
РСЗВ — 1 428 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 43 303 (+205) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 53 999 (+112) од,
спеціальної техніки — 3 925 (+3) од.
Протягом минулої доби ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 67 авіаційних ударів, застосував дві ракети й 109 керованих бомб.
Ба більше, російські окупанти здійснили 6527 обстрілів, з них 119 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використали 3786 дронів-камікадзе.
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