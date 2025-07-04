Повітряний бій Росії та України — як відпрацювала ППО

Нова масштабна повітряна атака російських загарбників на Україну розпочалася ще о 18:00 3 липня й тривала всю ніч та ранок 4 липня. Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що цього разу ворог використав 550 засобів повітряного нападу.
Головні тези:
- Основний напрямок удару – місто Київ.
- Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях.
Атака РФ на Україну 3-4 липня здійснювалася:
539 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ (понад 330 із них — "шахеди");
1 аеробалістичною ракетою Х-47 М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької обл. — РФ;
6 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Брянської обл. — РФ;
4 крилатими ракетами Іскандер-К із Курської, Воронезької обл. — РФ.
Що важливо розуміти, головний напрямок удару — столиця України, місто Київ!
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 478 засобів повітряного нападу противника, 270 збито вогневими засобами, 208 — локаційно втрачені:
268 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 208 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
2 крилаті ракети Іскандер-К.
Також вказано, що відбулося влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях (9 ракет і 63 БпЛА), а також падіння збитих (уламки) у 33 локаціях.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-