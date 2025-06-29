СЗРУ попередила про нові плани Путіна щодо Криму

Згідно з даними Служби зовнішньої розвідки України, російський диктатор Володимир Путін має намір побудувати порт і залізницю в анексованому Криму. До цього процесу він планує залучити Китай.
Головні тези:
- Росія досягла попередніх домовленостей щодо будівництва транспортної інфраструктури.
- Окупаційна влада планує запросити китайських будівельників, зокрема China State Construction Engineering Corporation.
СЗРУ розкрив нові плани Кремля
Як вдалося дізнатися розвідникам, ставленик Москви в окупованому Криму Сергій Аксьонов ухвалив нове цинічне рішення.
Поплічник Путіна вирішив залучити китайський бізнес до будівництва транспортної інфраструктури в анексованому Криму.
Ба більше, вказано, що під час проведення останнього засідання Аксьонов офіційно підтвердив наявність попередніх домовленостей щодо таких об’єктів:
Керченський морський порт (Росія його активно використовує для «сірого» експорту);
інфраструктура озера Донузлав (де розташована база російського військово-морського флоту).
Що важливо розуміти, що загальна сума капіталу оцінюється в 10 мільярдів доларів США.
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