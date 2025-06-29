СЗРУ попередила про нові плани Путіна щодо Криму
Категорія
Україна
Дата публікації

СЗРУ попередила про нові плани Путіна щодо Криму

Служба зовнішньої розвідки України
СЗРУ розкрив нові плани Кремля

Згідно з даними Служби зовнішньої розвідки України, російський диктатор Володимир Путін має намір побудувати порт і залізницю в анексованому Криму. До цього процесу він планує залучити Китай.

Головні тези:

  • Росія досягла попередніх домовленостей щодо будівництва транспортної інфраструктури.
  • Окупаційна влада планує запросити китайських будівельників, зокрема China State Construction Engineering Corporation.

СЗРУ розкрив нові плани Кремля

Як вдалося дізнатися розвідникам, ставленик Москви в окупованому Криму Сергій Аксьонов ухвалив нове цинічне рішення.

Поплічник Путіна вирішив залучити китайський бізнес до будівництва транспортної інфраструктури в анексованому Криму.

Ба більше, вказано, що під час проведення останнього засідання Аксьонов офіційно підтвердив наявність попередніх домовленостей щодо таких об’єктів:

  1. Керченський морський порт (Росія його активно використовує для «сірого» експорту);

  2. інфраструктура озера Донузлав (де розташована база російського військово-морського флоту).

З метою підписання остаточної угоди окупаційна влада Криму планує запросити потенційних китайських будівельників відвідати Крим. Серед них — China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), що є однією з найбільших компаній з будівництва залізничної і транспортної магістралей.

Що важливо розуміти, що загальна сума капіталу оцінюється в 10 мільярдів доларів США.

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