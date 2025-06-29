"Час діяти". Литва звернулася до світу після нової атаки РФ

Пані посол Литви в Україні Інга Станіте-Толочкєне активно б'є на сполох після рекордної за масштабами повітряної атаки Росії на Україну. Вона наголосила, що врешті-решт настав час максимально посилити тиск на країну-агресорку.

Світ повинен врешті зупинити Росію

Литовська дипломатка поширила ранкову заяву українського лідера Володимира Зеленського у зв’язку з новою масштабною атакою РФ.

Інга Станіте-Толочкєне звернула увагу міжнародної спільноти на та, що протягом останніх місяців країна-агресорка лише нарощує інтенсивність повітряних ударів по Україні.

Ба більше, вказано, що за останній час було вже кілька рекордів за кількістю випущених повітряних цілей.

Час діяти, діяти потрібно вже зараз. Насправді, цей час настав вже давно, — наголосила Інга Станіте-Толочкєне. Поширити

На жаль, відбиваючи атаку, загинув наш пілот F-16 Максим Устименко. Сьогодні він знищив сім повітряних цілей. Мої співчуття родині та побратимам. Доручив з’ясовувати всі обставини загибелі. Українська авіація героїчно боронить небо. Дякую кожному, хто захищає Україну. Володимир Зеленський Президент України

Варто також зазначити, що німецький посол Мартін Єгер утримався від коментарів з цього приводу, однак все-таки розповів підписникам про нічну атаку росіян.