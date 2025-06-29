"Час діяти". Литва звернулася до світу після нової атаки РФ

Пані посол Литви в Україні Інга Станіте-Толочкєне активно б'є на сполох після рекордної за масштабами повітряної атаки Росії на Україну. Вона наголосила, що врешті-решт настав час максимально посилити тиск на країну-агресорку.
Головні тези:
- Литовська дипломатка наголосила, що час діяти, поки не стало надто пізно.
- Президент України заявив про героїчну оборону країни та висловив співчуття родині загиблого пілота.
Світ повинен врешті зупинити Росію
Литовська дипломатка поширила ранкову заяву українського лідера Володимира Зеленського у зв’язку з новою масштабною атакою РФ.
Інга Станіте-Толочкєне звернула увагу міжнародної спільноти на та, що протягом останніх місяців країна-агресорка лише нарощує інтенсивність повітряних ударів по Україні.
Ба більше, вказано, що за останній час було вже кілька рекордів за кількістю випущених повітряних цілей.
Варто також зазначити, що німецький посол Мартін Єгер утримався від коментарів з цього приводу, однак все-таки розповів підписникам про нічну атаку росіян.
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