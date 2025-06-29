"Время действовать". Литва обратилась к миру после новой атаки РФ

Посол Литвы в Украине Инга Станите-Толочкене активно бьет тревогу после рекордной по масштабам воздушной атаки России на Украину. Она подчеркнула, что в конце концов пришло время максимально усилить давление на страну-агрессорку.

Мир должен наконец остановить Россию

Литовская дипломат распространила утреннее заявление украинского лидера Владимира Зеленского в связи с новой масштабной атакой РФ.

Инга Станите-Толочкене обратила внимание международного сообщества на то, что в последние месяцы страна-агрессорка лишь наращивает интенсивность воздушных ударов по Украине.

Более того, указано, что за последнее время было уже несколько рекордов по количеству выпущенных воздушных целей.

Время действовать, действовать нужно уже сейчас. На самом деле, это время пришло уже давно, — подчеркнула Инга Станите-Толочкене. Поделиться

К сожалению, отбивая атаку, погиб наш пилот F-16 Максим Устименко. Сегодня он уничтожил семь воздушных целей. Мои соболезнования семье и побратимам. Поручил выяснять все обстоятельства гибели. Украинская авиация героически защищает небо. Спасибо каждому, кто защищает Украину. Владимир Зеленский Президент Украины

Стоит также отметить, что немецкий посол Мартин Егер воздержался от комментариев по этому поводу, однако рассказал подписчикам о ночной атаке россиян.